Опасные сладости: Названы пять лакомств, вызывающих рак

Ученые составили список сладостей, в составе которых была обнаружена нефть. Такие лакомства могут вызвать рак.В перечень опасных «вкусняшек» вошли пять наименований: газировка, жевательный мармелад, пирожные в упаковках, чипсы и M&Ms.Эксперты подчеркиваю, что газировка в своем составе содержит огромное количество сахарозаменителей, что приносит огромный вред организму.В составе жевательного мармелада нашли производный от нефти эритрозин, вызывающий опухоль щитовидки.По словам специалистов, в составе абсолютно любого пирожного в упаковке помимо прочего содержится огромное количество кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и химиката TBHQ, получаемого из нефти. Употребление этого продукта может вызвать слепоту, паралич, судороги и проблемы с печенью.Чипсы опасные для организма тем, что в их составе содержится получаемый из нефти искусственный краситель Yellow 6, который также служит сырным ароматизатором.В состав M&Ms же входит большое количество химикатов, что может спровоцировать появление злокачественной опухоли в мозге и повреждение ДНК.

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