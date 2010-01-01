Вызывает рак: кофе признали смертельно опасным напитком

Продавцы кофе в американском штате Калифорния обязаны предупреждать посетителей об опасности своей продукции. Такое решение принял суд, обнаруживший в зернах акриламид.Иск от Некоммерческого совета по исследованиям токсичных препаратов был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса еще в 2010 году. Суть состояла в том, что продавцы кофе "не представили четкого и разумного предупреждения" клиентам о том, что вместе с кофе те потребляют акриламид. И вот теперь суд подтвердил, что этого требует региональный закон о безопасной питьевой воде от 1986 года.Следуя решению калифорнийских судей, Starbucks, 7-Eleven и другие кофейни будут предупреждать посетителей о возможности развития раковых заболеваний после употребления любимого напитка. Таблички с разъяснениями повесят на видных местах.Новых жертв судебных решений ждать недолго: акриламид содержится не только в кофе, но и во многих продуктах и напитках, которые приготовлены при температурах выше 120°С. В список попадают картофель и зерна пшеницы, ржи, овса, ячменя. От связанных с этим судебных исков уже пострадали американские компании Heinz и Frito-Lay. Им пришлось изменить технологию производства, чтобы снизить содержание канцерогенов в продукции.По мнению борцов за здоровое питание американцев, даже таких мер недостаточно. Рекомендуется переходить на рис и кукурузу, сообщает Life.ru.Акриламид нашли в растворимом кофе. Это опасный канцероген, способный провоцировать болезни сосудов и многие другие. Эксперименты показали, что у грызунов, употреблявших воду с добавленным веществом, в большинстве случаев развивались онкозаболевания.Между тем натуральный кофе признан экспертами как эффективное средство для профилактики и борьбы с целым рядом заболеваний. У людей, употребляющих три и более чашки в день, меньше шансов умереть от болезней сердца. Кроме того, кофеманы реже страдают депрессией и психическими расстройствами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки