Озноб без температуры: в чем причины?

Есть люди, которые даже в летнюю жару мерзнут, постоянно укутываясь потеплее, и ощущают озноб, при этом у них нет повышения температуры. Такое нередко отмечают подростки, худые женщины и пожилые люди, особенно с пониженным давлением. Но могут стать причиной озноба нарушения обмена гормонов или расстройства обмена веществ, отдельные болезни. Поговорим о причинах озноба подробнее, при каких патологиях он может возникать? Как описать озноб и как он формируется?Многим людям знакомо ощущение озноба, когда возникает повышение температуры при простудах или после операций. Существует группа людей, постоянно замерзающих даже при комфортной температуре окружающей среды летом и весной. Особенно это типично для юных девушек на фоне дефицита веса или резкого похудения. Озноб без лихорадочных явлений может формироваться среди пациентов терапевтического и хирургического профиля, хотя его возникновение вероятно и у взрослых, крепких и вполне здоровых людей.По определению, озноб — это субъективный симптом, ощущение замерзания и зябкости, возникающее в силу резкого спазма подкожных сосудов и резкого охлаждения тела. Так бывает на фоне замерзания, если температура среды резко колеблется или поверхность кожи влажная и дует ветер. На фоне озноба проявляется «гусиная кожа» с приподниманием волосков и мурашками, а также мышечная дрожь с поеживанием.Температурная реакция с ознобомСамая частая ситуация, в которой возникает озноб — это простудные болезни с повышением температуры. С той целью, чтобы разогреть тело, сокращаются подкожные сосуды, кровь концентрируется в области внутренних органов и возникает ощущение холода, мышцы дрожат. Чтобы повысилась температура, подключается механизм дрожательного (сократительного) термогенеза, активизируется обмен веществ, повышается производство энергии. При этом рефлекторно возникает ощущение зябкости, формируется желание потеплее укутаться или залезть под одеяло. Но не всегда только высокая температура сопровождается ощущением озноба, реальны и ситуации, когда этот симптом возникает как отдельное явление либо проявление травм или патологий.Изменение обмена веществ и терморегуляцияЗа счет резкого и активного сокращения мелких сосудов под кожей на фоне озноба энергия, образованная при усилении обмена веществ, не отдается в виде тепла во внешнюю среду, а концентрируется внутри тела. Типичная для озноба мышечная дрожь (сокращение мышц для активизации их работы) усиливает обмен веществ внутри волокон, расщепляя глюкозу с образованием тепловой энергии. За счет этого осуществляется согревание тела, и озноб устраняется. Если внешние условия вновь меняются, становится холодно, озноб снова формируется, запуская механизм активации обмена веществ и энергии. Наиболее распространенной причиной озноба становятся инфекции, сопровождающиеся лихорадкой, и он типичен для начального периода, когда температура повышается. Может возникать озноб и при любых других патологиях, для которых типичны лихорадочные приступы — острые воспалительные процессы почек, печени, носоглотки и т. д.. Развивающийся у человека озноб — закономерная реакция организма на замерзание с созданием условий для изменений обмена веществ, чтобы температура тела поддерживалась постоянной, без перегрева и переохлаждения. Возможно его возникновение на фоне сильных эмоций и переживаний, что является результатом вегетативных реакций. По мере того, как возбуждение нервной системы спадает, состояние приходит в норму.Причины озноба: колебания давления, переохлаждениеОзноб возможен при переутомлении и физических стрессах, резком снижении артериального давления, на фоне головной боли и недомогания. У женщин его возникновение вероятно на фоне менструации и в первые недели нормально развивающейся беременности, что также связывают со снижением давления на фоне влияния гормонов гестации. Нередко озноб возникает после сильного замерзания или при развитии переохлаждения. Помимо него, типично посинение ногтей, особенно на руках, синюшность губ на фоне бледности тела и лица. Могут возникать ощущение утомления и заторможенности, температура может снизиться. Нужно принять душ с теплой водой (не горячей), одеться теплее, согреться и попить горячей жидкости. Если озноб не проходит, рекомендуется вызов скорой помощи, переохлаждение могло быть серьезным. Озноб типичен при гипертонии, на фоне криза, если резко и быстро повышается давление. Дополнительно возникают головная боль со слабостью, тошнота, похолодание рук. В этот момент необходимо измерение давления, и если цифры повышены, показан прием препаратов гипотензивного ряда или вызов скорой помощи. Повышенное давление опасно осложнениями.Роль гормонов в развитии ознобаВ некоторых случаях озноб может быть одним из симптомов эндокринных расстройств, когда гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции, производятся в повышенном или пониженном количестве, влияя на метаболизм. Типично такое состояние при гипотиреозе — снижении выработки гормонов щитовидной железы, сахарном диабете. Иногда гормоны «шалят» на фоне климакса и периоды приливов сменяются ознобами и резким похолоданием рук и ног. В таких случаях необходима консультация терапевта и эндокринолога, в некоторых случаях будет показан прием гормонов с заместительной целью для нормализации работы желез.Достаточно часто озноб формируется при расстройствах пищеварительных функций и болезнях, сопровождающихся тошнотой или приступами рвоты, болями в животе. Данное явление связывают с нарушением работы вегетативной нервной системы и расстройствами регуляции в стенке кишечника или желудка. Возможны приступы озноба на фоне нормальной температуры при хронических инфекциях, вялотекущем воспалении (при туберкулезном, сифилитическом поражении тканей).Резко возникший озноб после травмы или падения на фоне бледности кожи и резкого недомогания может являться одним из симптомов внутреннего кровотечения. На фоне дефицита железа и развития анемии, при гипоксии также типично наличие озноба с похолоданием пальцев рук и ног. Самой редкой, но опасной причиной озноба может стать болезнь Рейно — это преходящий спазм мелких сосудов в области кистей, особенно типичный для резких температурных перепадов (выход на холод, работа в холодной воде).

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