Назван способ сохранить молодость кожи без инъекций

Кожа выступает защитным барьером для организма и принимает на себя негативные факторы окружающей среды, в результате ее повреждения приводят к преждевременному старению и внешним ухудшениям. Эндокринолог-диетолог, эксперт компании Biogena Мария Скибицкая назвала способ сохранить молодость кожи без инъекций, передает «Газета.Ru».Эксперт объяснила, что инвазивные косметологический процедуры для поддержания молодости использовать необязательно. Защитить кожу от воздействия УФ-излучения способен ресвератрол.«Соблюдение здорового образа жизни, правильное питание и добавление в свой рацион определенных компонентов, которые помогут клеткам кожи восстановиться, защитить их изнутри и таким образом сохранить природную красоту — важная составляющая ухода за кожей», — добавила Скибицкая.Эндокринолог напомнила, что ресвератрол — это мощный антиоксидант, который обладает свойством защиты клеток кожи от разрушения под влиянием УФ-излучения, которое может запускать преждевременное старение кожи. «Ресвератрол содержится преимущественно в черном (красном) винограде, но так как большое количество винограда есть не рекомендуется, можно обеспечить дополнительный прием с помощью нутрицевтиков в оптимальной дозировке», — рассказала врач.Кроме того, для кожи полезен коллаген, он дольше сохраняет упругость и эластичность кожи за счет того, что является составляющим соединительной ткани. Выработка коллагена организмом снижается с возрастом, поэтому его стоит применять дополнительно.Также не стоит забывать про Омега 3, которая входит в состав защитной гидролипидной мантии кожи. Она становится защитным барьером для клеток, поддерживает необходимый уровень Ph и предотвращает обезвоживание.«При повреждении этой пленки (мантии) кожа становится как будто «голая», не способна противостоять негативным факторам внешней среды. Для восстановления гидро-липидной мантии необходимо обеспечить оптимальное поступление омега 3 жирных кислот в рационе», — заключила Скибицкая.

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