Обнаружен овощ для снижения давления и предотвращения рака
В первую очередь терапевт назвал свеклу незаменимым продуктом для здоровья сердца. По его словам, этот овощ богат нитратами, которые организм превращает в оксид азота — молекулу, играющую ключевую роль в расширении артерий, снижении артериального давления и предотвращении болезней сердца.
Помимо этого, продолжил врач, в свекле есть антиоксиданты, именуемые бетанинами. Они снижают уровень холестерина и риск развития инсультов и инфарктов. По его словам, обнаружилось, что регулярное употребление свеклы защищает от рака. Это происходит благодаря бетанинам. «Они разрушают нестабильные молекулы в нашем организме, которые если накапливаются в большом количестве, становятся злокачественными», — сказал специалист.
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