Обнаружен овощ для снижения давления и предотвращения рака

Свекла является уникальным овощем, который снижает уровень холестерина, приводит в норму артериальное давление и предотвращает образование раковых клеток. Об этом рассказал врач общей практики Сурадж Кукадия, сообщает Daily Mirror.В первую очередь терапевт назвал свеклу незаменимым продуктом для здоровья сердца. По его словам, этот овощ богат нитратами, которые организм превращает в оксид азота — молекулу, играющую ключевую роль в расширении артерий, снижении артериального давления и предотвращении болезней сердца.Помимо этого, продолжил врач, в свекле есть антиоксиданты, именуемые бетанинами. Они снижают уровень холестерина и риск развития инсультов и инфарктов. По его словам, обнаружилось, что регулярное употребление свеклы защищает от рака. Это происходит благодаря бетанинам. «Они разрушают нестабильные молекулы в нашем организме, которые если накапливаются в большом количестве, становятся злокачественными», — сказал специалист.

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