Медики рассказали, почему нельзя запивать пищу
Отрицательное влияние на процесс переваривания пищи оказывает холодная вода. Под действием низкой температуры кишечник начинает ускоренно работать. В результате полученная перед этим порция пищи не до конца переваривается и раньше времени отправляется в кишечник. Пища, имеющая в своём составе много белков, требует на переваривание в среднем около 5 часов. После запивания холодной водой она быстрей покидает желудок и через время человек опять чувствует наступление голода. Последствием является чрезмерный вес и ожирение.
А что с другими напитками?
Выше речь шла только о воде без особых добавок. Напитки, содержащие углеводы, кислоты, красители, стабилизаторы или алкоголь совершенно по-другому влияют на процесс переваривания пищи. Специалисты особенно не рекомендуют использовать для запивания охлаждённые коктейли. Они вносят большой химический дисбаланс и не дают желудку нормально работать.
Благотворно на пищеварение действуют, например, кисломолочные напитки. Их можно без особых ограничений употреблять в любое время, в том числе во время трапезы. Положительное воздействие на организм также оказывает сухое вино в умеренных количествах. Оно стимулирует процессы и благотворно влияет на усваивание веществ.
В любом случае, стоит прислушаться к поведению самого организма. Если приём жидкости вызывает чувство комфорта, то скорее всего так оно и есть.
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