Медики рассказали, почему нельзя запивать пищу

Для ценителей здорового образа жизни такой вопрос вовсе не праздный, ведь проблемы правильного питания стоят далеко не на последнем месте. Не зря существует целый пласт специальных диет, например, для спортсменов, военных или полярников. Они учитывают особенности образа жизни и климатические условия.Отрицательное влияние на процесс переваривания пищи оказывает холодная вода. Под действием низкой температуры кишечник начинает ускоренно работать. В результате полученная перед этим порция пищи не до конца переваривается и раньше времени отправляется в кишечник. Пища, имеющая в своём составе много белков, требует на переваривание в среднем около 5 часов. После запивания холодной водой она быстрей покидает желудок и через время человек опять чувствует наступление голода. Последствием является чрезмерный вес и ожирение.А что с другими напитками?Выше речь шла только о воде без особых добавок. Напитки, содержащие углеводы, кислоты, красители, стабилизаторы или алкоголь совершенно по-другому влияют на процесс переваривания пищи. Специалисты особенно не рекомендуют использовать для запивания охлаждённые коктейли. Они вносят большой химический дисбаланс и не дают желудку нормально работать.Благотворно на пищеварение действуют, например, кисломолочные напитки. Их можно без особых ограничений употреблять в любое время, в том числе во время трапезы. Положительное воздействие на организм также оказывает сухое вино в умеренных количествах. Оно стимулирует процессы и благотворно влияет на усваивание веществ.В любом случае, стоит прислушаться к поведению самого организма. Если приём жидкости вызывает чувство комфорта, то скорее всего так оно и есть.

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