5 признаков того, что человек проживет долго: что говорят ученые
И выяснили, что оно во многом зависит от образа жизни, а не только от генетики.
5 признаков того, что человек проживет долго
Во-первых, высоки шансы на долголетие у людей, ведущих активный образ жизни.
Во-вторых, вес. У людей с индексом массы тела выше 35 риск смерти на 29 % выше в сравнении с теми, кто лишнего веса не имеет.
В-третьих, на продолжительность жизни влияет мировоззрение человека. Согласно исследованиям, оптимизм способствует долголетию.
Также ученые причисляют к признакам долгожителей здоровую микрофлору кишечника и высокий интеллект
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