5 признаков того, что человек проживет долго: что говорят ученые

Ученые провели немало исследований, чтобы раскрыть секрет долголетия.И выяснили, что оно во многом зависит от образа жизни, а не только от генетики.5 признаков того, что человек проживет долгоВо-первых, высоки шансы на долголетие у людей, ведущих активный образ жизни.Во-вторых, вес. У людей с индексом массы тела выше 35 риск смерти на 29 % выше в сравнении с теми, кто лишнего веса не имеет.В-третьих, на продолжительность жизни влияет мировоззрение человека. Согласно исследованиям, оптимизм способствует долголетию.Также ученые причисляют к признакам долгожителей здоровую микрофлору кишечника и высокий интеллект

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