5 продуктов, которые нужно есть после 50 лет

Разменяли шестой десяток? Обязательно включите в свой рацион определённые продукты питания!

Такая еда приносит пользу всем: и детям, и представителям молодёжи, и зрелым людям.

Но после достижения человеком возрастной отметки в 50 лет эти продукты приобретают особую важность.

Итак, какая пища должна быть в рационе того, кто недавно или уже давно отметил 50-летний юбилей?

Помидоры

Томаты являются источником веществ, положительно влияющих на состояние кожного покрова.

И это очень важно для немолодых людей.

Семечки

Вы любите семечки подсолнечника? Это очень хорошо!

Ни в коем случае не отказывайтесь от этой пищевой привычки после того, как преодолеете возрастной порог в 50 лет.

Дело в том, что семечки - источник витаминов, положительно влияющих на кожу и замедляющих процесс старения.

Правда, от привычки надкусывать оболочку семечек надо отказаться: помните о состоянии зубной эмали.

Творог

Многие пожилые люди довольно быстро теряют мышечную массу.

Замедлить негативный процесс можно путём употребления творога: это хороший источник белка.

Яйца

Ещё одним полезным источником белка являются куриные яйца.

Кроме того, этот продукт положительно влияет на работу мозга.

Но желательно варить, а не жарить яйца.

Чернослив

Любители этого сухофрукта могут быть рады: продукт важен для здоровья костей.

Подчеркнём: все вышеперечисленные продукты полезны при умеренном употреблении. Их не стоит есть слишком часто и в огромных количествах.

И напоминаем: перед резким изменением рациона стоит проконсультироваться с медиком

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