5 продуктов, которые нужно есть после 50 лет
Такая еда приносит пользу всем: и детям, и представителям молодёжи, и зрелым людям.
Но после достижения человеком возрастной отметки в 50 лет эти продукты приобретают особую важность.
Итак, какая пища должна быть в рационе того, кто недавно или уже давно отметил 50-летний юбилей?
Помидоры
Томаты являются источником веществ, положительно влияющих на состояние кожного покрова.
И это очень важно для немолодых людей.
Семечки
Вы любите семечки подсолнечника? Это очень хорошо!
Ни в коем случае не отказывайтесь от этой пищевой привычки после того, как преодолеете возрастной порог в 50 лет.
Дело в том, что семечки - источник витаминов, положительно влияющих на кожу и замедляющих процесс старения.
Правда, от привычки надкусывать оболочку семечек надо отказаться: помните о состоянии зубной эмали.
Творог
Многие пожилые люди довольно быстро теряют мышечную массу.
Замедлить негативный процесс можно путём употребления творога: это хороший источник белка.
Яйца
Ещё одним полезным источником белка являются куриные яйца.
Кроме того, этот продукт положительно влияет на работу мозга.
Но желательно варить, а не жарить яйца.
Чернослив
Любители этого сухофрукта могут быть рады: продукт важен для здоровья костей.
Подчеркнём: все вышеперечисленные продукты полезны при умеренном употреблении. Их не стоит есть слишком часто и в огромных количествах.
И напоминаем: перед резким изменением рациона стоит проконсультироваться с медиком
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