5 продуктов, которые нужно есть после 50 лет

Разменяли шестой десяток? Обязательно включите в свой рацион определённые продукты питания!Такая еда приносит пользу всем: и детям, и представителям молодёжи, и зрелым людям.Но после достижения человеком возрастной отметки в 50 лет эти продукты приобретают особую важность.Итак, какая пища должна быть в рационе того, кто недавно или уже давно отметил 50-летний юбилей?ПомидорыТоматы являются источником веществ, положительно влияющих на состояние кожного покрова.И это очень важно для немолодых людей.СемечкиВы любите семечки подсолнечника? Это очень хорошо!Ни в коем случае не отказывайтесь от этой пищевой привычки после того, как преодолеете возрастной порог в 50 лет.Дело в том, что семечки - источник витаминов, положительно влияющих на кожу и замедляющих процесс старения.Правда, от привычки надкусывать оболочку семечек надо отказаться: помните о состоянии зубной эмали.ТворогМногие пожилые люди довольно быстро теряют мышечную массу.Замедлить негативный процесс можно путём употребления творога: это хороший источник белка.ЯйцаЕщё одним полезным источником белка являются куриные яйца.Кроме того, этот продукт положительно влияет на работу мозга.Но желательно варить, а не жарить яйца.ЧерносливЛюбители этого сухофрукта могут быть рады: продукт важен для здоровья костей.Подчеркнём: все вышеперечисленные продукты полезны при умеренном употреблении. Их не стоит есть слишком часто и в огромных количествах.И напоминаем: перед резким изменением рациона стоит проконсультироваться с медиком

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