Что будет, если съесть сырую лисичку: химический состав популярных грибов
Но еще говорят, что эти грибы можно есть сырыми, и все потому, что они не относятся к группе «условно съедобных», а считаются именно «съедобными» грибами.
Выясним, что полезного есть в лисичках и стоит ли их есть сырыми.
Химический состав
Кроме источника белка и углеводов, эти грибы богаты на витамины группы В (В, В1, В2, В3, В5, В6, В9), А, С, Е, D, D2 и РР.
Помимо витаминов они содержат кальций и калий, натрий и магний, фосфор и фтор, железо и медь, марганец и селен, цинк и кобальт.
Далее по списку аминокислоты и кислоты, полисахариды хиноманноза и бета-глюканы.
Польза грибов
Прежде нужно уяснить, что при термической обработке грибов при температуре выше 40-50 градусов Цельсия вся польза лисичек улетучивается.
1. Лисички действительно полезны для здоровья. Они считаются сильнейшим и натуральным противопаразитарным препаратом.
2. Они выводят тяжелые соли, помогают при вирусных инфекциях и ангине.
3. Нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют мышцы.
4. Улучшают зрение, состояние кожи, ногтей и волос, полезны при варикозе и фурункулезе, способствуют заживлению ран и нарывов.
5. Лисички снижают раздражительность, усталость, укрепляют иммунитет.
6. Помогают при лечении туберкулеза и гепатита С, являются натуральным антибиотиком, полезны для печени, желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.
7. Сырые лисички помогают при лечении рахита, остеопороза, анемии, восстанавливают микрофлору при дисбактериозе, эффективны при ранних формах онкологии, а еще выводят токсины.
Можно ли есть сырые лисички
При поедании мякоти сырых лисичек паразиты в организме человека моментально погибают под воздействием полисахарида хиноманноза, не причиняющего вреда человеку.
Бета-глюкан укрепляет иммунитет и губительно влияет на паразитов, также не оказывая вредного воздействия на здоровье человека.
Поэтому ученые единодушны в этом вопросе и однозначно отвечают – можно.
Противопоказания
Только при наличии заболеваний ЖКТ, аллергии, а также беременным и кормящим женщинам следует воздержаться от употребления грибов.
Также не стоит собирать и употреблять грибы, растущие на грязной территории
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Добавил ignat в категорию Гастроэнтерология
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