Что будет, если съесть сырую лисичку: химический состав популярных грибов

Кроме белых грибов в народе особой популярностью пользуются лисички. В народе даже говорят, что лисичка не накапливает радиацию, а выводит ее.

Но еще говорят, что эти грибы можно есть сырыми, и все потому, что они не относятся к группе «условно съедобных», а считаются именно «съедобными» грибами.

Выясним, что полезного есть в лисичках и стоит ли их есть сырыми.

Химический состав

Кроме источника белка и углеводов, эти грибы богаты на витамины группы В (В, В1, В2, В3, В5, В6, В9), А, С, Е, D, D2 и РР.

Помимо витаминов они содержат кальций и калий, натрий и магний, фосфор и фтор, железо и медь, марганец и селен, цинк и кобальт.

Далее по списку аминокислоты и кислоты, полисахариды хиноманноза и бета-глюканы.

Польза грибов

Прежде нужно уяснить, что при термической обработке грибов при температуре выше 40-50 градусов Цельсия вся польза лисичек улетучивается.

1. Лисички действительно полезны для здоровья. Они считаются сильнейшим и натуральным противопаразитарным препаратом.

2. Они выводят тяжелые соли, помогают при вирусных инфекциях и ангине.

3. Нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют мышцы.

4. Улучшают зрение, состояние кожи, ногтей и волос, полезны при варикозе и фурункулезе, способствуют заживлению ран и нарывов.

5. Лисички снижают раздражительность, усталость, укрепляют иммунитет.

6. Помогают при лечении туберкулеза и гепатита С, являются натуральным антибиотиком, полезны для печени, желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

7. Сырые лисички помогают при лечении рахита, остеопороза, анемии, восстанавливают микрофлору при дисбактериозе, эффективны при ранних формах онкологии, а еще выводят токсины.

Можно ли есть сырые лисички

При поедании мякоти сырых лисичек паразиты в организме человека моментально погибают под воздействием полисахарида хиноманноза, не причиняющего вреда человеку.

Бета-глюкан укрепляет иммунитет и губительно влияет на паразитов, также не оказывая вредного воздействия на здоровье человека.

Поэтому ученые единодушны в этом вопросе и однозначно отвечают – можно.

Противопоказания

Только при наличии заболеваний ЖКТ, аллергии, а также беременным и кормящим женщинам следует воздержаться от употребления грибов.

Также не стоит собирать и употреблять грибы, растущие на грязной территории

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Добавил ignat в категорию Гастроэнтерология

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