Что будет, если съесть сырую лисичку: химический состав популярных грибов

Кроме белых грибов в народе особой популярностью пользуются лисички. В народе даже говорят, что лисичка не накапливает радиацию, а выводит ее.Но еще говорят, что эти грибы можно есть сырыми, и все потому, что они не относятся к группе «условно съедобных», а считаются именно «съедобными» грибами.Выясним, что полезного есть в лисичках и стоит ли их есть сырыми.Химический составКроме источника белка и углеводов, эти грибы богаты на витамины группы В (В, В1, В2, В3, В5, В6, В9), А, С, Е, D, D2 и РР.Помимо витаминов они содержат кальций и калий, натрий и магний, фосфор и фтор, железо и медь, марганец и селен, цинк и кобальт.Далее по списку аминокислоты и кислоты, полисахариды хиноманноза и бета-глюканы.Польза грибовПрежде нужно уяснить, что при термической обработке грибов при температуре выше 40-50 градусов Цельсия вся польза лисичек улетучивается.1. Лисички действительно полезны для здоровья. Они считаются сильнейшим и натуральным противопаразитарным препаратом.2. Они выводят тяжелые соли, помогают при вирусных инфекциях и ангине.3. Нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют мышцы.4. Улучшают зрение, состояние кожи, ногтей и волос, полезны при варикозе и фурункулезе, способствуют заживлению ран и нарывов.5. Лисички снижают раздражительность, усталость, укрепляют иммунитет.6. Помогают при лечении туберкулеза и гепатита С, являются натуральным антибиотиком, полезны для печени, желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.7. Сырые лисички помогают при лечении рахита, остеопороза, анемии, восстанавливают микрофлору при дисбактериозе, эффективны при ранних формах онкологии, а еще выводят токсины.Можно ли есть сырые лисичкиПри поедании мякоти сырых лисичек паразиты в организме человека моментально погибают под воздействием полисахарида хиноманноза, не причиняющего вреда человеку.Бета-глюкан укрепляет иммунитет и губительно влияет на паразитов, также не оказывая вредного воздействия на здоровье человека.Поэтому ученые единодушны в этом вопросе и однозначно отвечают – можно.ПротивопоказанияТолько при наличии заболеваний ЖКТ, аллергии, а также беременным и кормящим женщинам следует воздержаться от употребления грибов.Также не стоит собирать и употреблять грибы, растущие на грязной территории

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