Становится ли мед вредным, если добавить его в горячий чай: миф или правда
Разбираемся, соответствует ли это утверждение действительности.
Можно ли добавлять мед в горячий чай
На самом деле ничего страшного с медом в горячем чае не происходит. Эксперты утверждают, что мед не может стать токсичным даже в результате длительной термической обработки.
Что касается того, что мед в результате воздействия высокой температуры якобы теряет полезные свойства, то это верно лишь отчасти.
Главная польза меда не в витаминах, как это часто утверждается, а в ферментах, антиоксидантах и дефензинах.
И если ферменты и антиоксиданты действительно не любят высоких температур, то дефензины в результате термической обработки становятся даже более активными.
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