Становится ли мед вредным, если добавить его в горячий чай: миф или правда

Наверняка вы слышали, что мед нельзя добавлять в горячие напитки, поскольку при нагревании он становится токсичным.Разбираемся, соответствует ли это утверждение действительности.Можно ли добавлять мед в горячий чайНа самом деле ничего страшного с медом в горячем чае не происходит. Эксперты утверждают, что мед не может стать токсичным даже в результате длительной термической обработки.Что касается того, что мед в результате воздействия высокой температуры якобы теряет полезные свойства, то это верно лишь отчасти.Главная польза меда не в витаминах, как это часто утверждается, а в ферментах, антиоксидантах и дефензинах.И если ферменты и антиоксиданты действительно не любят высоких температур, то дефензины в результате термической обработки становятся даже более активными.

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