Назван помогающий снизить уровень холестерина фрукт
Бречер объяснила, что контролировать холестерин помогает содержащийся в яблоках пектин. По ее словам, наибольшая концентрация этого вещества содержится в яблочной кожуре и сердцевине.
Диетолог также рассказала, что этот фрукт полезен для снижения артериального давления, здоровья сердца и профилактики инсульта. Такое положительное воздействие, уточнила она, оказывают полифенолы.
Еще одним преимуществом яблок Бречер назвала высокое содержание в них витаминов. По ее словам, съев один плод, можно получить десять процентов суточной дозы витамина С, а также порцию витаминов К и Е.
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Добавил Ivan в категорию Кардиология
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