Названа главная причина развития смертельных болезней
Изучив физическую активность населения в разных странах, ученые заявили, что каждый третий человек так мало занимается спортом, что его здоровье находится под угрозой. Из-за лени около 1,8 миллиарда взрослых людей в мире рискуют заболеть сахарным диабетом второго типа, столкнуться с болезнями сердца, раком и деменцией.
Согласно рекомендациям ВОЗ, умеренным физическим нагрузкам необходимо уделять не менее 2,5 часа в неделю, или 22 минуты в день.
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