Рис: вместе с какими продуктами на самом деле его нельзя есть – запомните раз и навсегда
Рассказываем, с какими продуктами не стоит сочетать рис.
С чем нельзя есть рис
Во-первых, эксперты по правильному питанию настоятельно не рекомендуют сочетать рис с мясом, даже с куриным.
Во-вторых, не сочетаются с рисом баклажаны, сырая свекла, картофельное пюре, тертый хрен, редька и вареная цветная капуста.
Хорошо сочетается рис с рыбой, морепродуктами, грибами, морскими водорослями, сухофруктами.
Из овощей к рису рекомендуется подавать зеленый горошек, цукини, морковь, лук, брокколи и огурцы.
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