Рис: вместе с какими продуктами на самом деле его нельзя есть – запомните раз и навсегда

Сочетание риса с определенными продуктами чревато проблемами с пищеварением, предупреждают диетологи.Рассказываем, с какими продуктами не стоит сочетать рис.С чем нельзя есть рисВо-первых, эксперты по правильному питанию настоятельно не рекомендуют сочетать рис с мясом, даже с куриным.Во-вторых, не сочетаются с рисом баклажаны, сырая свекла, картофельное пюре, тертый хрен, редька и вареная цветная капуста.Хорошо сочетается рис с рыбой, морепродуктами, грибами, морскими водорослями, сухофруктами.Из овощей к рису рекомендуется подавать зеленый горошек, цукини, морковь, лук, брокколи и огурцы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки