Назван идеальный завтрак для здоровья сердца

Лосось и авокадо — лучшие ингредиенты завтрака для здоровья сердца, считает диетолог Лон Бен-Ашер. Полезные свойства этих продуктов он назвал изданию Huffpost.«Для здоровья сердца завтрак должен включать продукты с высоким содержанием питательных веществ, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему, контролируют уровень холестерина и уменьшают воспаление», — рассказал эксперт. Этими качествами, по его словам, обладают продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3 и клетчатки.Идеальным вариантом завтрака Бен-Ашер назвал лосось и авокадо на цельнозерновом тосте, овсянку с греческим йогуртом или яичным белком и шпинатом.Также специалист рекомендовал свести к минимуму употребление утром пищи с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия. Например, колбас и бекона.

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