Назван способ легко наладить сон

Врач-сомнолог Павел Кудинов назвал способ легко и быстро наладить сон после отпуска. Совет специалиста приводит NEWS.ru.Кудинов отметил, что во время отпуска большинство людей не соблюдают обычный режим: они позже ложатся спать и позже просыпаются. Если этот сдвиг составляет час или около того, то втянуться в рабочий ритм будет нетрудно, говорит врач. Однако если за время отдыха сформировалась привычка вставать на пять часов позже, то к будням следует начать готовиться заранее и постепенно восстанавливать режим.Кудинов призвал начинать подготовку как минимум за пять дней. Она заключается в том, чтобы каждый день сдвигать время подъема на час раньше. Ко дню выхода на работу организм вновь привыкнет рано просыпаться, и первая трудовая неделя после отдыха пройдет намного проще, считает сомнолог.

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