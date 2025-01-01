Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака

Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года."Сейчас мы привлекли целую лабораторию, и нам делают программное обеспечение на высоком профессиональном, международном уровне. То есть искусственный интеллект, нейросеть будут помогать в создании вакцины. Вакцины ведь для каждого пациента делаются индивидуально, эта программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдаёт мне фактически план, чертеж будущей вакцины", - сказал Гинцбург.Он отметил, что благодаря такому режиму работы с нейросетью разработка вакцины, которая создаётся под каждого конкретного больного, будет занимать от начала исследования опухоли максимум неделю.

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