Как нужно есть бананы, чтобы они действительно приносили пользу организму: 4 важных правила

Банан - это очень полезный фрукт (или ягода, если судить с точки зрения ботаники).В такой еде содержится немало важных для человеческого организма соединений (витамины A, B, C, аминокислоты, антиоксиданты, клетчатка) и микроэлементов (калий, фосфор, железо).Однако многие люди неправильно употребляют бананы, из-за чего не могут получить от них максимальной пользы.Да, есть определённые правила употребления этого фрукта, которые очень часто нарушаются гурманами.Итак, как нужно есть бананы, чтобы они действительно оказались полезны для человека?Помыть перед употреблениемПеред тем как очистить банан, его следует помыть в тёплой воде.Мало кто выполняет эту процедуру. И зря, потому что процесс очень важен.Кожуру банана надо избавить от загрязнений. В противном случае грязь может попасть на мякоть.Не выбрасывать «белые ниточки»Избавляя фрукт от кожуры, многие гурманы стараются снять с мякоти побольше белых «ниточек».Однако эту ткань лучше не выбрасывать, ведь как раз в ней и содержится много полезных для здоровья компонентов.Отказ от термической обработкиДа, есть немало видов выпечки с бананами. И всё же нагревать фрукт не стоит.Если кулинар всё же пойдёт на этот шаг, то банан лишится двух третей своих полезных компонентов.Старайтесь есть только сырые бананы.Не есть сразу после обеда/ужинаУ многих людей есть такая привычка: пообедать или поужинать, а сразу после завершения трапезы съесть банан.Это плохая привычка. Банан не лучший десерт. Он не должен смешиваться в желудке с другой пищей.Желательно, чтобы фрукт представлял собой отдельный полдник или перекус

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