Питание пожилых людей - как правильно составить рацион
В любом возрасте необходимо следить за своим здоровьем, а здоровье напрямую зависит от нашего питания.
С возрастом этот момент играет все большую роль в самочувствии пожилых людей, рассказывает Мария Капралова.
Вот несколько основных рекомендаций для составления рациона для пожилых людей:
Учитывайте потребности в питательных веществах
Пожилым людям часто требуется больше кальция и витамина D для поддержания здоровья костей, а также белка для поддержания мышечной массы. Здесь помогут следующие продукты питания: печень трески, морская рыба, водоросли, молочные продукты, а также семена кунжута или масло из них.
Обеспечьте разнообразие в питании
Включайте в рацион полезные продукты, в том числе свежие фрукты и овощи, цельные зерновые, белковые источники (мясо, рыба, яйца, бобы) и здоровые жиры.
Ограничьте потребление обработанных продуктов
Старайтесь минимизировать употребление продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, то есть минимизировать полуфабрикаты и фастфуд. Данные категории продуктов питания и блюда из них не несут практически никакой пользы человеку в любом возрасте. Также содержат много пищевых добавок, которые могут оказывать воздействие на органы и систему человека, приводя к различным заболеваниям
Обеспечьте достаточный прием жидкости
Пожилым людям важно употреблять достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания, так как часто люди в преклонном возрасте страдают гипертонией и пьют мочегонные для снижения давления. Потому очень важно пить достаточное количество воды, особенно в жаркое время года
Учитывайте индивидуальные потребности
Обратите внимание на медицинские противопоказания или индивидуальные предпочтения при составлении рациона. Иногда бывает, что казалось бы полезный продукт для всех, но при определенных заболеваниях надо четко следить за рационом по рекомендации врача.
Обратите внимание на размер порций
Пожилым людям может быть сложнее усваивать большие порции пищи, поэтому следите за размерами порций. Лучше есть 5-6 раз в день по чуть-чуть, чем 3 раза и много.
Рекомендуемый список продуктов:
постное мясо (курица, кролик, индейка, говядина)
морская рыба нежирных сортов (треска, минтай)
свежие овощи, фрукты, зелень
гречневая, овсяная крупа
бобовые (нут, маш, чечевица, фасоль)
яйца (куриные, перепелиные)
кисломолочная продукция (творог, кефир, ряженка)
В питании людей преклонного возраста ограничивают употребление:
жареных, копченых, острых блюд
консервации, колбасных изделий из-за большого содержания консервантов и соли
переработанного сахара, печенья, конфет, их заменяют продуктами, содержащими натуральные сахара (мёд, сухофрукты, стевия)
макарон и хлеба из пшеничной муки высшего сорта.
Следует полностью отказаться от алкогольных и газированных напитков, майонеза.
Меню по суточному потреблению калорий:
завтрак – 25%
обед – 30%
полдник – 20%
ужин – 25%
При некоторых заболеваниях меню по калориям в таком случае выглядит следующим образом:
завтрак I – 15%
завтрак II – 10%
обед – 40%
ужин I – 25%
ужин II – 10%
Примерное меню для пожилых людей:
завтрак – молочные каши (геркулес, рис), травяной чай
второй завтрак или полдник – сок или какой-нибудь фрукт
обед – салат из свежих овощей, суп, гуляш (котлета) с гарниром, компот, морс
полдник – кефир с булочкой
ужин – картофельное пюре с тушеной печенью
На ночь стараться не перегружать желудок, выпить стакан кефира, ряженки или съесть йогурт.
Эти рекомендации могут помочь составить здоровый и сбалансированный рацион для пожилых людей. Однако перед внесением значительных изменений в диету всегда рекомендуется консультироваться с врачом или диетологом.
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