Питание пожилых людей - как правильно составить рацион

Мы то, что мы едим!В любом возрасте необходимо следить за своим здоровьем, а здоровье напрямую зависит от нашего питания.С возрастом этот момент играет все большую роль в самочувствии пожилых людей, рассказывает Мария Капралова.Вот несколько основных рекомендаций для составления рациона для пожилых людей:Учитывайте потребности в питательных веществахПожилым людям часто требуется больше кальция и витамина D для поддержания здоровья костей, а также белка для поддержания мышечной массы. Здесь помогут следующие продукты питания: печень трески, морская рыба, водоросли, молочные продукты, а также семена кунжута или масло из них.Обеспечьте разнообразие в питанииВключайте в рацион полезные продукты, в том числе свежие фрукты и овощи, цельные зерновые, белковые источники (мясо, рыба, яйца, бобы) и здоровые жиры.Ограничьте потребление обработанных продуктовСтарайтесь минимизировать употребление продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, то есть минимизировать полуфабрикаты и фастфуд. Данные категории продуктов питания и блюда из них не несут практически никакой пользы человеку в любом возрасте. Также содержат много пищевых добавок, которые могут оказывать воздействие на органы и систему человека, приводя к различным заболеваниямОбеспечьте достаточный прием жидкостиПожилым людям важно употреблять достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания, так как часто люди в преклонном возрасте страдают гипертонией и пьют мочегонные для снижения давления. Потому очень важно пить достаточное количество воды, особенно в жаркое время годаУчитывайте индивидуальные потребностиОбратите внимание на медицинские противопоказания или индивидуальные предпочтения при составлении рациона. Иногда бывает, что казалось бы полезный продукт для всех, но при определенных заболеваниях надо четко следить за рационом по рекомендации врача.Обратите внимание на размер порцийПожилым людям может быть сложнее усваивать большие порции пищи, поэтому следите за размерами порций. Лучше есть 5-6 раз в день по чуть-чуть, чем 3 раза и много.Рекомендуемый список продуктов:постное мясо (курица, кролик, индейка, говядина)морская рыба нежирных сортов (треска, минтай)свежие овощи, фрукты, зеленьгречневая, овсяная крупабобовые (нут, маш, чечевица, фасоль)яйца (куриные, перепелиные)кисломолочная продукция (творог, кефир, ряженка)В питании людей преклонного возраста ограничивают употребление:жареных, копченых, острых блюдконсервации, колбасных изделий из-за большого содержания консервантов и солипереработанного сахара, печенья, конфет, их заменяют продуктами, содержащими натуральные сахара (мёд, сухофрукты, стевия)макарон и хлеба из пшеничной муки высшего сорта.Следует полностью отказаться от алкогольных и газированных напитков, майонеза.Меню по суточному потреблению калорий:завтрак – 25%обед – 30%полдник – 20%ужин – 25%При некоторых заболеваниях меню по калориям в таком случае выглядит следующим образом:завтрак I – 15%завтрак II – 10%обед – 40%ужин I – 25%ужин II – 10%Примерное меню для пожилых людей:завтрак – молочные каши (геркулес, рис), травяной чайвторой завтрак или полдник – сок или какой-нибудь фруктобед – салат из свежих овощей, суп, гуляш (котлета) с гарниром, компот, морсполдник – кефир с булочкойужин – картофельное пюре с тушеной печеньюНа ночь стараться не перегружать желудок, выпить стакан кефира, ряженки или съесть йогурт.Эти рекомендации могут помочь составить здоровый и сбалансированный рацион для пожилых людей. Однако перед внесением значительных изменений в диету всегда рекомендуется консультироваться с врачом или диетологом.

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