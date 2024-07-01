Врач Гинзбург назвал какао в числе продлевающих жизнь напитков
Врач Гинзбург рассказал о продлевающих жизнь напитках, назвав в их числе и какао.
«Какао обладает антиоксидантными свойствами, которые могут замедлить процессы старения», - отметил известный диетолог
Какао богато такими антиоксидантными веществами как флаванолы. Они обладают способностью нейтрализовать свободные радикалы, которые повреждают клетки, вызывая развитие воспалительных процессов и ассоциированных заболеваний (включая рак). Кроме того, флавонолы какао положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы: они улучшают кровообращение и повышают гибкость кровеносных сосудов, содействуют снижению кровяного давления, предотвращают склеивание тромбоцитов и появление тромбов.
В результате ряда исследований учеными был сделан вывод, что употребление какао является одним из эффективных способов сохранить сосудистое здоровье мозга и предотвратить развитие деменции.
Также напитками с высокой концентрацией антиоксидантов Михаил Гинзбург назвал кофе и зеленый чай. Их прием тоже способствует продлению жизни, подчеркнул эксперт.
С этой же целью он порекомендовал употреблять травяные чаи с мятой или мелиссой, натуральные ягодные морсы без сахара. В таких напитках содержатся укрепляющие иммунитет природные компоненты, добавил диетолог.
«Лучше заменить все сахаросодержащие напитки — газировки, фруктовые соки, алкоголь — на какао, чай, кофе или морсы», - резюмировал врач.
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