Что делать, если подсел на капли для носа: дельные советы врача-лора

Насморк — это всегда неприятно, и многие люди считают, что его можно легко вылечить спреями или каплями для носа. Они идут в ход при малейших проблемах, но затем слезть с самих капель — становится проблемой.При малейшей заложенности, при любых формах насморков большинство из нас немедленно отправляется в аптеку за сосудосуживающими каплями или спреями от насморка. Они помогают устранить неприятные симптомы — выделения водянистого характера и отек носовых раковин, из-за которого ощущается заложенность. Все это дает облегчение дыхания. Но это только при условии, если вы применяете их не более 3-4 дней подряд.Если каплями злоупотреблять, возможно развитие крайне неприятного состояния — привыкания. Потом без спрея уже буквально невозможно дышать носом. Как с этим справиться? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Приказа — ведущий оториноларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Она считает, что, если есть возможность, при насморке стоит использовать подручные средства или перетерпеть острый период, чтобы избежать привыкания.Как не допуститьВопреки распространенному заблуждению, сосудосуживающие капли насморк не лечат. Их задача — устранить симптомы. Препарат вызывает сужение кровеносных сосудов, за счет чего сокращается отек слизистой оболочки носа и замедляется образование слизи. В результате у пациента восстанавливается носовое дыхание и улучшается самочувствие.Сосудосуживающие капли запрещено использовать дольше пяти дней подряд. Если после этого срока насморк по-прежнему не проходит, стоит обратиться к врачу и пройти диагностику.Еще одно важное правило касается частотности использования капель. В идеале закапывать в нос следует не более двух раз в сутки. «Прикладываться» к заветному пузырьку каждый час точно не стоит. Как и пытаться влить в нос дозу побольше. На каждую ноздрю достаточного одного пшика спрея или одной капли.Игнорирование этих правил рискует стать первым шагом к необратимому повреждению слизистой и формированию нездоровой привычки. Отметим, что психологическая зависимость от капель развивается очень быстро. Буквально за полторы-две недели.Чем опасноСначала необходимо принять сам факт проблемы и осознать возможные последствия зависимости от капель для носа. Среди них:нарушение структуры тканей носовой полости;хроническое воспаление и отек слизистой;проблемы с дыханием;нездоровая психологическая привязанность.Чтобы побороть зависимость самому, можно попробовать закапывать только в одну ноздрю или перейти на капли с более низкой концентраций активного вещества.«Некоторым действительно удается справиться с проблемой самостоятельно. Если привычка сформировалась недавно, достаточно будет перетерпеть пару суток. Однако также существуют ситуации, когда избавиться от зависимости без помощи врача невозможно. Например, если у пациента искривлена носовая перегородка или же имеется аллергический или инфекционный процесс», — объясняет врач.Как лечат зависимость от капель для носаПервый метод — это медикаментозная терапия. Стандартом здесь считаются спреи и капли на основе глюкокортикостероидов. Если достичь с их помощью нужного результата не получается, пациенту назначают дополнительное обследование. Это могут быть анализы на скрытую инфекцию или аллергические реакции. Отоларинголог также может назначить рентген или компьютерную томографию. Аппаратная диагностика нужна для оценки состояния носовой перегородки и других костно-хрящевых структур.Второй вариант — это хирургическое лечение. Выбор типа и методики операции зависит от причин заболевания. Это может быть вазотомия или расширение нижних носовых раковин, когда удаляются излишки гипертрофированной слизистой. Септопластика — коррекция формы носовой перегородки. Латероконхопексия — пластика нижних носовых раковин или ее комбинация с вазотомией.«Операция требуется далеко не всегда, — уточняет отоларинголог. — Все зависит от того, как давно сформировалась зависимость, насколько сильно из-за капель успели гипертрофироваться — увеличиться — носовые раковины. Показанием для операции также может быть выраженное искривление носовой перегородки и неэффективность медикаментозной терапии. Окончательное решение и выбор оптимальной хирургической методики в любом случае остается на усмотрение врача».

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