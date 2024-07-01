Если не лечить — смерть: врач Филева назвала 3 симптома новой опасной болезни вейперов

В связи с тотальными запретами на курение в общественных местах люди все чаще находят альтернативу — вейпы, испарители с жидкостями, обладающими приятным вкусом и лишенные запаха дыма и табака.По статистике, число россиян, которые курят традиционные сигареты, постепенно снижается. Но все равно цифра остается значительной — до 18,7% населения, причем как женщины, так и мужчины. За последнее десятилетие процент курящих уменьшился на 5,5%, и многие считают, что в этом заслуга электронных устройств доставки никотина — различных испарителей и электронных сигарет.Ими увлечены сегодня и молодежь, и люди постарше. Многие воспринимают вейпы как более безопасную альтернативу обычным сигаретам. Правда ли это и чем опасны вейпы, «Доктору Питеру» рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».Похожи на ингаляторВейпы, или электронные сигареты, — это устройства, напоминающие по своему принципу действия ингалятора. Внутри емкости вейпа находится курительная жидкость. При нагреве она закипает, образуя густой пар. Его и вдыхает человек. В состав курительной жидкости обычно входят пропиленгликоль, глицерин и всевозможные ароматизаторы. Также жидкость может быть никотиновой или безникотиновой.Опасная альтернативаСначала вейпы позиционировались как более безопасная альтернатива обычным сигаретам. Однако вскоре ученые выяснили, что при нагревании основных компонентов курительной смеси — глицерина и пропиленгликоля — образуются токсичные вещества: акролеин, формальдегид, ацетальдегид, глиоксаль (химическое соединение с характерным формалиновым запахом).«Все они относятся к потенциальным канцерогенам, то есть способны повреждать ДНК клеток и приводить к образованию злокачественных опухолей. Таким образом, как и курение сигарет, вейпинг может стать причиной рака легких», — объясняет Александра Филёва.Кроме того, научно доказано, что глицерин повреждает сердце и кровеносные сосуды, а акролеин негативно влияет на дыхательные пути.Какие компоненты самые вредные«Концентрация канцерогенов и других потенциально вредных веществ напрямую зависит от мощности вейпа: чем интенсивнее девайс нагревает курительную жидкость, тем больше токсичных химических веществ попадает в пар, а затем и в легкие человека», — говорит врач.Помимо глицерина и пропиленгликоля в состав курительной жидкости могут входить и другие токсичные компоненты, такие как свинец, никель, хром, мышьяк, марганец. Они попадают в пар из нагревательной спирали.Регулярное вдыхание частиц этих металлов может привести к раку легких, заболеваниям печени, головного мозга, сердечно-сосудистой системы.Список болезней, которые возникают у любителей вейпов, постоянно пополняется. Помимо рака легких в него входят хроническая обструктивная болезнь легких (сокращенно ХОБЛ), пневмония, легочные кровотечения, бронхиолит — воспаление мелких бронхов и бронхиол, пневмонит — воспаление легочной ткани. Еще вейпинг существенно повышает риск развития артериальной гипертензии, ишемического инсульта и инфаркта миокарда.Еще и новые болезниВ последние годы в медицине появился новый термин — EVALI (е-cigarette and vaping use-associated lung injury), ее еще называют «болезнь вейперов». При этом заболевании в легких появляются воспалительные очаги. Такое явление связано с тем, что пар, который образуется при нагревании жидкости в вейпе, проникает глубоко в легкие. Масла из нагретого пара оседают в них и образуют жировую пленку, через которую воздух не может поступить к органу. Газообмен нарушается, возникают одышка и воспаление.Основные симптомы EVALI — затрудненное дыхание, боль в груди, мучительный кашель. Без лечения болезнь может привести к дыхательной недостаточности, а иногда и к смерти. «Соответственно, утверждать, что вейпы безопаснее сигарет, нельзя. И те и другие пагубно влияют на здоровье», — резюмирует врач.Как бросить курить вейпЕще одно спорное утверждение, что при переходе с обычных сигарет на вейп можно постепенно бросить курить. Но специалисты уверяют, что этому нет убедительных доказательств, подкрепленных научными фактами. Есть лишь мнение части исследователей и самих людей, даже с большим стажем курения, что подобное устройство помогает победить привычку.Постепенный отказ от сигарет с устранением психологической зависимости от них может помочь в дальнейшем быстрее справиться уже с физическим привыканием. В вейпе можно регулировать уровень никотина, постепенно снижая его до нулевого.«Но многие люди, слезая с обычных сигарет, постепенно переходят на зависимость от этих устройств. Поэтому сильной выгоды от подобного отказа от сигарет они не получают», — отмечает врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки