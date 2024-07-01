Если не лечить — смерть: врач Филева назвала 3 симптома новой опасной болезни вейперов
По статистике, число россиян, которые курят традиционные сигареты, постепенно снижается. Но все равно цифра остается значительной — до 18,7% населения, причем как женщины, так и мужчины. За последнее десятилетие процент курящих уменьшился на 5,5%, и многие считают, что в этом заслуга электронных устройств доставки никотина — различных испарителей и электронных сигарет.
Ими увлечены сегодня и молодежь, и люди постарше. Многие воспринимают вейпы как более безопасную альтернативу обычным сигаретам. Правда ли это и чем опасны вейпы, «Доктору Питеру» рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Похожи на ингалятор
Вейпы, или электронные сигареты, — это устройства, напоминающие по своему принципу действия ингалятора. Внутри емкости вейпа находится курительная жидкость. При нагреве она закипает, образуя густой пар. Его и вдыхает человек. В состав курительной жидкости обычно входят пропиленгликоль, глицерин и всевозможные ароматизаторы. Также жидкость может быть никотиновой или безникотиновой.
Опасная альтернатива
Сначала вейпы позиционировались как более безопасная альтернатива обычным сигаретам. Однако вскоре ученые выяснили, что при нагревании основных компонентов курительной смеси — глицерина и пропиленгликоля — образуются токсичные вещества: акролеин, формальдегид, ацетальдегид, глиоксаль (химическое соединение с характерным формалиновым запахом).
«Все они относятся к потенциальным канцерогенам, то есть способны повреждать ДНК клеток и приводить к образованию злокачественных опухолей. Таким образом, как и курение сигарет, вейпинг может стать причиной рака легких», — объясняет Александра Филёва.
Кроме того, научно доказано, что глицерин повреждает сердце и кровеносные сосуды, а акролеин негативно влияет на дыхательные пути.
Какие компоненты самые вредные
«Концентрация канцерогенов и других потенциально вредных веществ напрямую зависит от мощности вейпа: чем интенсивнее девайс нагревает курительную жидкость, тем больше токсичных химических веществ попадает в пар, а затем и в легкие человека», — говорит врач.
Помимо глицерина и пропиленгликоля в состав курительной жидкости могут входить и другие токсичные компоненты, такие как свинец, никель, хром, мышьяк, марганец. Они попадают в пар из нагревательной спирали.
Регулярное вдыхание частиц этих металлов может привести к раку легких, заболеваниям печени, головного мозга, сердечно-сосудистой системы.
Список болезней, которые возникают у любителей вейпов, постоянно пополняется. Помимо рака легких в него входят хроническая обструктивная болезнь легких (сокращенно ХОБЛ), пневмония, легочные кровотечения, бронхиолит — воспаление мелких бронхов и бронхиол, пневмонит — воспаление легочной ткани. Еще вейпинг существенно повышает риск развития артериальной гипертензии, ишемического инсульта и инфаркта миокарда.
Еще и новые болезни
В последние годы в медицине появился новый термин — EVALI (е-cigarette and vaping use-associated lung injury), ее еще называют «болезнь вейперов». При этом заболевании в легких появляются воспалительные очаги. Такое явление связано с тем, что пар, который образуется при нагревании жидкости в вейпе, проникает глубоко в легкие. Масла из нагретого пара оседают в них и образуют жировую пленку, через которую воздух не может поступить к органу. Газообмен нарушается, возникают одышка и воспаление.
Основные симптомы EVALI — затрудненное дыхание, боль в груди, мучительный кашель. Без лечения болезнь может привести к дыхательной недостаточности, а иногда и к смерти. «Соответственно, утверждать, что вейпы безопаснее сигарет, нельзя. И те и другие пагубно влияют на здоровье», — резюмирует врач.
Как бросить курить вейп
Еще одно спорное утверждение, что при переходе с обычных сигарет на вейп можно постепенно бросить курить. Но специалисты уверяют, что этому нет убедительных доказательств, подкрепленных научными фактами. Есть лишь мнение части исследователей и самих людей, даже с большим стажем курения, что подобное устройство помогает победить привычку.
Постепенный отказ от сигарет с устранением психологической зависимости от них может помочь в дальнейшем быстрее справиться уже с физическим привыканием. В вейпе можно регулировать уровень никотина, постепенно снижая его до нулевого.
«Но многие люди, слезая с обычных сигарет, постепенно переходят на зависимость от этих устройств. Поэтому сильной выгоды от подобного отказа от сигарет они не получают», — отмечает врач.
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