Онколог Родимов: риск рака может повысить употребление ненатурального кофе
Онколог Родимов обратил внимание на то, что риск рака для человека может повысить употребление ненатурального кофе. Таковым по мнению эксперта является растворимый кофе, который содержит в своем составе ароматизаторы и консерванты.
«Очень важно различать натуральный и ненатуральный кофе. Если перед вами стоит выбор, какой кофе пить, то лучше выбрать свежемолотый, свежеобжаренный», – заявил онколог в беседе с «ФедералПресс».
Сергей Родимов уточнил, что такой кофе является отличным источником антиоксидантов для организма. Антиоксиданты в кофе помогают защищать клетки от повреждений и воспалений, что в свою очередь может снижать риск развития определенных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.
В натуральном свежеобжаренном и свежемолотом кофе канцерогенных веществ нет, подчеркнул онколог. В то же время он указал на необходимость умеренного употребления кофе во избежание сердечно-сосудистых проблем.
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