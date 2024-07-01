Врачи рассказали, сколько яиц в неделю можно съедать без вреда для здоровья

Кардиологи из США выяснили оптимальное количество куриных яиц, которое можно включать в свой недельный рацион без вреда для здоровья.Несмотря на то, что куриные яйца являются богатым источником нежирного белка, важных микроэлементов, фосфора, селена, витаминов А, В2, В5 и В12, они могут быть опасны для здоровья. Врачи уверяют, что злоупотребление этим продуктом может привести к повышению уровня холестерина.Кардиологи из США провели исследование и пришли к выводу, что максимальное количество куриных яиц в неделю, которое принесет пользу и не навредит здоровью, — двенадцать штук.По словам специалистов, это число может измениться в зависимости от особенностей организма каждого человека, поэтому не будет лишней консультация врача, которая поможет определить безопасный объем продукта для отдельно взятого пациента, пишет Царьград.Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», какой категории людей стоит отказаться от яиц. При этом врач также отметила, что в яйцах содержится большое количество холестерина.

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