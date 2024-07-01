Сок сельдерея: 12 веских причин пить его каждый день

Энтони Уильямс в своих книгах раскрывает секреты хронических и таинственных заболеваний и эффективные способы исцеления. Сок сельдерея является одним из таких секретов.Сок сельдерея – панацея от семи недуг, или просто модный миф? Энтони Уильямс, автор блога medicalmedium и автор множества книг по оздоровлению, приводит 12 доводов в пользу ежедневного употребления этого напитка. Какие же преимущества для вашего здоровья вы получите, если решите включить сок из сельдерея в свой ежедневный рацион?Почему стоит пить сок сельдерея каждый день1. Уменьшает воспалениеСок сельдерея уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы, вызывающие воспаление, которое в свою очередь провоцирует хронические заболевания.2. Помогает сбросить весСок сельдерея помогает очистить печень (именно вялая печень стоит за таинственным увеличением веса)3. Улучшает пищеварениеСок сельдерея восстанавливает уровень соляной кислоты в желудке, что способствует перевариванию пищи.4. Уменьшает вздутие животаСтарые непереваренные, гниющие белки и прогорклые жиры, задерживающиеся на дне желудка и в тонком кишечнике, вызывают вздутие живота. Сок сельдерея побуждает печень увеличивать выработку желчи и усиливает выработку соляной кислоты в желудке.5. Помогает при экземе и псориазеКластерные соли в соке сельдерея разрушают клеточные мембраны болезнетворных микроорганизмов, ответственных за экзему.6. Борется с инфекциямиСок сельдерея укрепляет иммунную систему. Белые клетки крови поглощают натриевые кластерные соли из сока сельдерея через свою клеточную структуру, а затем используют их в качестве механизма нападения, а не просто защитного механизма.7. Помогает предотвратить инфекцию мочеполовой системыСок сельдерея убивает стрептококк, который является истинной причиной инфекций мочевыводящих путей.8. Исцеление от прыщейНатриевые кластерные соли сока сельдерея убивают бактерии, в том числе стрептококки в печени и лимфатической системе, что и является реальной причиной появления прыщей.9. Предотвращает высокое кровяное давлениеСок сельдерея помогает стабилизировать кровяное давление, очищая печень и кровь.10. Помогает снизить высокий уровень холестеринаСок сельдерея помогает очистить и укрепить печень, а также расщепляет непереваренные гниющие белки и жиры, которые отравляют печень.11. Помогает предотвратить язвыСок сельдерея помогает уничтожить болезнетворные бактерии, которые вызывают язвы.12. Защищает здоровье печениНатриевые кластерные соли, которые содержатся в сельдерее, укрепят иммунитет вашей печени.

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