Учёные рекомендуют отказаться от этих двух напитков в жару

В жаркие дни человек теряет много жидкости, именно поэтому в летние месяцы врачи советуют больше пить. Тем не менее от некоторых напитков всё же следует отказаться, говорят эксперты Гамбургского потребительского центра.Наше тело испаряет много воды через кожу, что оказывает охлаждающий эффект, но увеличивает потребление воды. Также настоятельно рекомендуются богатые водой фрукты и овощи, такие как дыни, апельсины или огурцы.Лучше всего пить обычную или минеральную воду, охлаждённые травяные и фруктовые чаи. А вот от соков и сладких газировок лучше отказаться.Дело в том, что такие эти напитки содержат много фруктозы. Это вызывает образование фруктозо-1-фосфата, что не только стимулирует образование мочевой кислоты, но также может способствовать воспалению. В этом случае значительно увеличивается риск образования камней в почках и хронической почечной недостаточности.

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