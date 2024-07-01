Учёные рекомендуют отказаться от этих двух напитков в жару
Наше тело испаряет много воды через кожу, что оказывает охлаждающий эффект, но увеличивает потребление воды. Также настоятельно рекомендуются богатые водой фрукты и овощи, такие как дыни, апельсины или огурцы.
Лучше всего пить обычную или минеральную воду, охлаждённые травяные и фруктовые чаи. А вот от соков и сладких газировок лучше отказаться.
Дело в том, что такие эти напитки содержат много фруктозы. Это вызывает образование фруктозо-1-фосфата, что не только стимулирует образование мочевой кислоты, но также может способствовать воспалению. В этом случае значительно увеличивается риск образования камней в почках и хронической почечной недостаточности.
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