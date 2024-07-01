Предвестники возраста: 5 признаков старения

Поначалу мы не придаём им значения, но со временем они становятся всё более заметными.Старение — естественный процесс в организме, который можно немного замедлить, но нельзя миновать. Оно сопровождается рядом биологических изменений, которые доставляет ощутимый дискомфорт и меняют качество жизни. Эти изменения не всегда очевидны внешне, но всегда ощутимы. Прислушайтесь к сигналам своего тела, чтобы вовремя заметить эти признаки старения и сохранить ресурсы своего организма:Сосудистые заболевания, нарушение кровообращенияБанальное покалывание в кончиках пальцев или часто возникающий озноб может указывать на начинающиеся проблемы с сосудами. Всё дело в том, что с возрастом замедляется кровообращение и межклеточный обмен. Поэтому нередким явлением для пожилых людей является варикоз, различные отёки, онемение тех или иных частей тела.Набор весаЭто участь не минует и тех, кто не имеет заболеваний, которые могут привести к набору веса. С возрастом замедляется обмен веществ, в результате чего калории расходуются не так активно, как раньше. Важно регулярно уделять время физической активности, чтобы набранный вес не превышал норму и не доставлял дискомфорта.Ограничение подвижностиВы можете заметить, что теперь вам труднее выполнять те или иные действия, которые с лёгкостью осуществлялись ещё год-другой назад. Возникают боли в мышцах и суставах, последние теряют подвижность. Также снижается тонус мышц и тканей, из-за чего тело выглядит менее подтянутым.Проблемы с памятью, концентрацией вниманияКогнитивные проблемы связаны не только с замедлением обмена веществ, но и с возрастными нарушениями работы нервной системы, которые крайне проблематично отследить. Из-за этого снижается общая работоспособность, часто возникает слабость и усталость, рассеивается внимание. Появляются и поведенческие нарушения, связанные с ухудшением характера. Так, ворчливость и частое недовольство чем-либо — тоже признак надвигающейся старости.Изменение кожных покрововПресловутые пигментные пятна, морщины и дряблость кожи (в первую очередь от этого страдают руки, лицо и шея) — ещё один неприятный признак. Конечно же, можно скорректировать эти неприятности при помощи косметологии, массажа, грамотного макияжа или даже пластической хирургии, но время это едва ли остановит.Несмотря на то, что медицина шагает вперёд, появляются новые исследования помогающие выявить и притормозить те или иные процессы в организме, старение по-прежнему остаётся актуальные проблемы, не поддающейся глобальной коррекции. Поэтому важно придерживаться здорового образа жизни и вовремя обращаться к врачам, чтобы своевременно начать устранять те или иные симптомы.

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