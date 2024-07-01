Общедоступный продукт на 28% снижает риск развития диабета
Дополнительные исследования, опубликованные в журнале Nutrition and Cancer, показали, что ежедневное потребление 40 граммов йогурта может снизить риск рака печени на 5,4%. Более того, ученые из University of Washington подтвердили, что употребление хотя бы двух порций йогурта в неделю может снизить риск предраковых новообразований, известных как аденомы, на 19%.
Йогурт является богатым источником йода, витаминов D, B2 и B12, а также цинка. Этот продукт также содержит значительное количество белка и кальция, которые необходимы для поддержания крепких костей и здоровой мышечной массы.
Эти результаты подтверждают, что йогурт не просто вкусный продукт, но и мощный источник полезных веществ, который может помочь в укреплении здоровья и предотвращении многих заболеваний. Регулярное включение йогурта в рацион питания является простым и эффективным способом заботы о своем организме.
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