Врач установила связь между онкологией и поеданием ранних арбузов
"Отравление пестицидами проявляется быстро и сопровождается болями в животе, диареей, повышением температуры, слабостью и потливостью. В этом случае необходимо вызвать скорую помощь, а до ее приезда провести промывание желудка", — сказала эксперт.
Врач рассказала, что для помощи пострадавшему важно обеспечить его большим количеством теплой жидкости и не препятствовать отхождению рвоты. Необходимо помнить о возможных последствиях отравления, таких как осложнения хронических заболеваний, например гастрита, язв желудка, колита, энтерита, пиелонефрита.
Врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев заявил, что покупать арбузы стоит на местах их сбора, чтобы избежать появления проблем со здоровьем. Он также призвал не приобретать ранние плоды, чтобы не сталкиваться с жалобами на работу пищеварительной системы.
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