Circulation Research: выявлена эффективность Виагры против деменции

Недавнее исследование, проведенное University of Oxford, обнаружило, что силденафил, известный также как Виагра, может играть ключевую роль в улучшении кровоснабжения мозга у пациентов с повышенным риском развития сосудистой деменции.Согласно порталу Circulation Research, исследование было двойным слепым рандомизированным плацебо-контролируемым исследованием, включавшим пациентов после неэмболических цереброваскулярных событий.Главные результаты исследования показали, что хотя силденафил не оказал значительного влияния на церебральную пульсацию, он значительно улучшил цереброваскулярную реактивность и перфузию мозга. У пациентов, принимавших силденафил, отмечалось значительное увеличение кровотока по сравнению с плацебо, что подтверждено результатами транскраниального ультразвукового исследования.Данные указывают на потенциальную роль силденафила в улучшении функции мозговых сосудов у пациентов с сосудистой деменцией. Несмотря на то что силденафил не снизил церебральную пульсацию, он улучшил ключевые показатели цереброваскулярной функции, что открывает перспективы для дальнейших исследований его клинической эффективности.Дополнительные исследования необходимы для полного понимания клинической значимости этих результатов и определения долгосрочных последствий применения силденафила у пациентов с сосудистыми когнитивными нарушениями.

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