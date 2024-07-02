«На каждую килокалорию – миллилитр воды». Диетолог Залетова пояснила, как пить воду

Диетолог Татьяна Залетова: на каждую килокалорию, получаемую организмом с едой, нужно выпивать миллилитр воды.Диетолог Залетова рассказала, как им должно быть оптимальное количество жидкости, употребляемой за день. Эксперт пояснила, что на каждую съеденную килокалорию должен приходиться миллилитр воды.«Необходимо употреблять миллилитр жидкости на одну употребляемую килокалорию. Учитывая, что городской житель, у которого низкая физическая нагрузка, употребляет от 1500 до 2000 калорий в день, то и появилась норма — выпивать полтора-два литра воды в день», - поделилась Татьяна Залетова с aif.ru.Медик добавила, что при усилении физических нагрузок, а также при развитой мышечной массе потребность организма в воде физиологически возрастает.Также, уточнила Залетова, следует помнить, что не только еда, но и напитки могут содержать калории. Если, например, человек пьет сок или молоко, то ему тоже следует употреблять воду с учетом их калорийности – но только в соотношении 0,75 мл воды на одну (жидкую) килокалорию.Что касается самых популярных у россиян напитков, кофе и чая, врач предупредила: из-за содержания кофеина они обладают мочегонным действием и обезвоживают организм. Эксперт подчеркнула, что люди совершают серьезную ошибку, если в течение дня пьют только кофе и чай, не употребляя при этом чистой питьевой воды. Организм таких людей подвергается риску обезвоживания, сгущающего кровь и ведущего к образованию тромбов.

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