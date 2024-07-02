Тайна серого вещества: как недостаток общения влияет на мозг и психику

Иногда хочется закрыться дома и не видеть никого, но опасно, если это входит в привычку и человек прекращает общение даже с самыми близкими. В том числе и потому, что такой образ жизни меняет психику и работу мозга.Для хорошего самочувствия нам необходимо общение с людьми, ведь человек — существо социальное. Это важно даже тем, кто считает себя интровертом. Ведь недостаток общения может привести к снижению умственных способностей и развитию депрессии.Как избежать последствий социальной изоляции, рассказала невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».Наука доказала!По мнению ученых, людям необходимо регулярно общаться, поскольку мозг человека эволюционно сформировался так, что ему необходимо постоянное поддержание социальных связей. Но сегодня люди часто изолируются от всех в силу своего желания или определенных причин. Но важно знать, каким образом изоляция может повлиять на состояние мозга и может ли она провоцировать различные патологии или психические расстройства?На эту тему проводятся многолетние исследования, которые доказывают, что нам важны контакты с людьми. В разные годы исследователи постоянно оценивали связи между уровнем социальной активности и работой мозга, состоянием нервной системы. В 2021 году учеными было исследовано состояние мозга более 7 тысяч людей и составлена «карта» социального взаимодействия, активности отделов, отвечающих за социализацию.Выяснено, что «социальные» области тесно связаны с теми зонами, которые помогают в принятии важных решений, запоминании информации и мотивации, контроле эмоций и других навыках. Поэтому регулярное общение с людьми прямо влияет на наши когнитивные способности.«Все мы по своей природе социальные существа. То есть мы нуждаемся в общении, обмене информацией, эмоциональной поддержке. Лишившись общения или ограничив его, мы испытываем стресс, меняется поведение, снижается когнитивный резерв, что может привести к серьезным проблемам с умственным и психическим здоровьем», — говорит врач.Одна из таких проблем — деменция, или приобретенное слабоумие. Принято считать, что эта болезнь пожилых людей, однако в последние годы она стремительно «молодеет» и набирает обороты.Первые признакиСначала признаки деменции незаметны для человека — он постепенно перестает запоминать информацию, ему труднее абстрактно мыслить, ориентироваться в пространстве. По мере развития болезни также появляются скрытность, замкнутость. В итоге личность полностью утрачивается.Первые тревожные звоночки деменциипроблемы с краткосрочной памятью (человек очень быстро забывает то, что было сказано накануне),повышенная тревожность,необъяснимые перемены в характере,утрата интереса к хобби,апатия,невнимательность.«Иногда деменция сопровождается неряшливостью или собирательством — когда человек начинает „коллекционировать“ абсолютно бесполезные предметы и хлам», — объясняет Екатерина Демьяновская.Социальная жизнь как профилактикаСнизить риск развития деменции позволяет активная социальная жизнь. В больших исследованиях было доказано, что семейные люди, имеющие больше социальных контактов, страдают деменцией реже одиноких, а у людей старше 65 лет, занятых в различных группах, на работе, в дружеских коллективах частота развития деменции почти на 50% ниже, чем у тех, кто не принимает активного участия в социуме.И к счастью, сейчас есть множество способов, которые помогут избежать социальной изоляции. Поддерживать связь с родными и друзьями можно дистанционно — например, хотя бы раз в неделю устраивать семейные онлайн-звонки, желательно по видеосвязи, и обмениваться новостями.Также полезно почаще выходить на улицу — и не только для того, чтобы подвигаться и подышать свежим воздухом, но и чтобы пообщаться с другими людьми. И даже самая обычная прогулка в парке или поход в библиотеку может привести к новому знакомству.Еще можно зарегистрироваться на форуме по интересам (например, для тех, кто вяжет, увлекается детективами или занимается дрессировкой собак) или общаться в мессенджерах.В быту можно самостоятельно поддерживать мыслительную активность — читать классическую или научную литературу, решать головоломки, попробовать изучить иностранный язык, в том числе в группе, где можно заодно и пообщаться.«Проводились специальные исследования, которые показали, что в плане когнитивных функций после 60 лет очень полезно участвовать в дискуссионных клубах, встречах с предметом беседы облегченного формата — это приводило к улучшению познавательных функций и физического объема головного мозга», — резюмирует врач.

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