Тайна серого вещества: как недостаток общения влияет на мозг и психику
Для хорошего самочувствия нам необходимо общение с людьми, ведь человек — существо социальное. Это важно даже тем, кто считает себя интровертом. Ведь недостаток общения может привести к снижению умственных способностей и развитию депрессии.
Как избежать последствий социальной изоляции, рассказала невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».
Наука доказала!
По мнению ученых, людям необходимо регулярно общаться, поскольку мозг человека эволюционно сформировался так, что ему необходимо постоянное поддержание социальных связей. Но сегодня люди часто изолируются от всех в силу своего желания или определенных причин. Но важно знать, каким образом изоляция может повлиять на состояние мозга и может ли она провоцировать различные патологии или психические расстройства?
На эту тему проводятся многолетние исследования, которые доказывают, что нам важны контакты с людьми. В разные годы исследователи постоянно оценивали связи между уровнем социальной активности и работой мозга, состоянием нервной системы. В 2021 году учеными было исследовано состояние мозга более 7 тысяч людей и составлена «карта» социального взаимодействия, активности отделов, отвечающих за социализацию.
Выяснено, что «социальные» области тесно связаны с теми зонами, которые помогают в принятии важных решений, запоминании информации и мотивации, контроле эмоций и других навыках. Поэтому регулярное общение с людьми прямо влияет на наши когнитивные способности.
«Все мы по своей природе социальные существа. То есть мы нуждаемся в общении, обмене информацией, эмоциональной поддержке. Лишившись общения или ограничив его, мы испытываем стресс, меняется поведение, снижается когнитивный резерв, что может привести к серьезным проблемам с умственным и психическим здоровьем», — говорит врач.
Одна из таких проблем — деменция, или приобретенное слабоумие. Принято считать, что эта болезнь пожилых людей, однако в последние годы она стремительно «молодеет» и набирает обороты.
Первые признаки
Сначала признаки деменции незаметны для человека — он постепенно перестает запоминать информацию, ему труднее абстрактно мыслить, ориентироваться в пространстве. По мере развития болезни также появляются скрытность, замкнутость. В итоге личность полностью утрачивается.
Первые тревожные звоночки деменции
проблемы с краткосрочной памятью (человек очень быстро забывает то, что было сказано накануне),
повышенная тревожность,
необъяснимые перемены в характере,
утрата интереса к хобби,
апатия,
невнимательность.
«Иногда деменция сопровождается неряшливостью или собирательством — когда человек начинает „коллекционировать“ абсолютно бесполезные предметы и хлам», — объясняет Екатерина Демьяновская.
Социальная жизнь как профилактика
Снизить риск развития деменции позволяет активная социальная жизнь. В больших исследованиях было доказано, что семейные люди, имеющие больше социальных контактов, страдают деменцией реже одиноких, а у людей старше 65 лет, занятых в различных группах, на работе, в дружеских коллективах частота развития деменции почти на 50% ниже, чем у тех, кто не принимает активного участия в социуме.
И к счастью, сейчас есть множество способов, которые помогут избежать социальной изоляции. Поддерживать связь с родными и друзьями можно дистанционно — например, хотя бы раз в неделю устраивать семейные онлайн-звонки, желательно по видеосвязи, и обмениваться новостями.
Также полезно почаще выходить на улицу — и не только для того, чтобы подвигаться и подышать свежим воздухом, но и чтобы пообщаться с другими людьми. И даже самая обычная прогулка в парке или поход в библиотеку может привести к новому знакомству.
Еще можно зарегистрироваться на форуме по интересам (например, для тех, кто вяжет, увлекается детективами или занимается дрессировкой собак) или общаться в мессенджерах.
В быту можно самостоятельно поддерживать мыслительную активность — читать классическую или научную литературу, решать головоломки, попробовать изучить иностранный язык, в том числе в группе, где можно заодно и пообщаться.
«Проводились специальные исследования, которые показали, что в плане когнитивных функций после 60 лет очень полезно участвовать в дискуссионных клубах, встречах с предметом беседы облегченного формата — это приводило к улучшению познавательных функций и физического объема головного мозга», — резюмирует врач.
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