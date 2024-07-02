Почему стоит заниматься растяжкой? 5 веских причин

Основатель студии балета Гуфранова: при занятии растяжкой минимальны риски травм. Почти любой спорт полезен для здоровья, если заниматься им в разумной мере. При этом некоторые виды физической активности могут быть травмоопасными, а какие-то — иметь серьёзные противопоказания. Разбираемся, какие есть плюсы у занятий растяжкой и почему стоит ею заниматься.Почему нужно заниматься растяжкойПо словам соосновательницы международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксении Гуфрановой, есть пять причин, чтобы заниматься растяжкой. Она:помогает улучшить мобильность суставов и эластичность мышц (снижается риск развития артроза, снимаются мышечные зажимы и напряжение);приводит тело в тонус, подтягивает фигуру;улучшает выносливость;помогает отдохнуть и расслабиться;подходит для разминки и заминки перед силовыми занятиями и кардио.В то же время эксперт отметила, что важно не переусердствовать, чтобы не спровоцировать гипермобильность суставов. Данное направление — это ленивый вид тренировки, когда не хочется активно заниматься и потеть в зале, заметила Гуфранова. Плюс растяжка не ведёт к усталости, а, наоборот, запускает эффективный восстановительный процесс после насыщенной тренировки.Упражнения для гибкости и осанкиРанее баскетболистка Елена Беглова рассказала о важности упражнений на баланс. Они помогают развить гибкость, повысить эластичность мышц и связок и сформировать красивую осанку. Вот комплекс упражнений на баланс, который поможет избавиться от внутреннего напряжения, стресса и даже улучшит сон:подготовка стопы,растяжка квадрицепсов,бег на месте с выпадом,боковая планка,завершение и растяжка.

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