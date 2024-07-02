Почему стоит заниматься растяжкой? 5 веских причин
Почему нужно заниматься растяжкой
По словам соосновательницы международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксении Гуфрановой, есть пять причин, чтобы заниматься растяжкой. Она:
помогает улучшить мобильность суставов и эластичность мышц (снижается риск развития артроза, снимаются мышечные зажимы и напряжение);
приводит тело в тонус, подтягивает фигуру;
улучшает выносливость;
помогает отдохнуть и расслабиться;
подходит для разминки и заминки перед силовыми занятиями и кардио.
В то же время эксперт отметила, что важно не переусердствовать, чтобы не спровоцировать гипермобильность суставов. Данное направление — это ленивый вид тренировки, когда не хочется активно заниматься и потеть в зале, заметила Гуфранова. Плюс растяжка не ведёт к усталости, а, наоборот, запускает эффективный восстановительный процесс после насыщенной тренировки.
Упражнения для гибкости и осанки
Ранее баскетболистка Елена Беглова рассказала о важности упражнений на баланс. Они помогают развить гибкость, повысить эластичность мышц и связок и сформировать красивую осанку. Вот комплекс упражнений на баланс, который поможет избавиться от внутреннего напряжения, стресса и даже улучшит сон:
подготовка стопы,
растяжка квадрицепсов,
бег на месте с выпадом,
боковая планка,
завершение и растяжка.
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