Провалы в памяти хотят восстанавливать с помощью лекарства от астмы и препарата для потенции

Как выяснили ученые, на нашу память огромное влияние оказывает сон. Воспоминания быстрее «прячутся», если человек постоянно не высыпается. Восстанавливать провалы уже научились у мышей.Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах выясняли, какое влияние могут оказать лекарства на провалы в памяти. Результаты эксперты представили на Форуме Федерации европейских нейробиологических обществ (FENS), который проходил в Австрии.Уже известно, что недостаток сна как у животных, так и у людей оказывает существенное влияние на память. Чем меньше мы спим, тем хуже помним события прошлых дней. Однако эксперты заверяют: эти воспоминания не теряются, они просто «спрятаны» в мозге и их трудно восстановить.Ученые разделили воспоминания на два типа:пространственные — когда мы не помним о каких-то действиях или событиях, например, где же лежит ключ от квартиры, который видели буквально 5 минут назад;социальные — когда мы не можем вспомнить людей и то, как и где с ними взаимодействовали.Свои эксперименты исследователи проводили на мышах.В лабораторных условиях эксперты давали грызунам выбор, с кем взаимодействовать: с незнакомыми ранее мышами или же с братьями и сестрами из одного помета. Оказалось, что в обычных условиях мыши предпочитают общаться с незнакомцем, а не со своим однопометником, которого они уже знают. На следующий день грызунам уже было все равно, с кем взаимодействовать: они охотно вступали в коммуникацию со всеми мышами, так как считали вчерашнего новичка уже знакомой особью.Однако если мыши лишены сна после первой встречи, то на следующий день они всё равно предпочитают взаимодействовать с новой мышью, как если бы они никогда не встречали ее раньше. Ученые предположили, что животные просто не могут вспомнить свою предыдущую встречу.Ученые решили восстановить стертые социальные воспоминания. Для этого эксперты использовали оптогенетическую энграммную технологию. Это метод, с помощью которого можно воздействовать на нейроны в мозге, которые влияют на память. Эксперты использовали свет для реактивации определенной группы нейронов, чтобы восстановить провал в памяти у грызунов.После этого ученые решили опробовать лекарства. Экспертам удалось восстановить социальную память мышей с помощью противовоспалительного препарата, который используют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких.Параллельно исследователи проводили опыты и с пространственной памятью. Мышей точно так же лишали сна, а после наблюдали, могут ли они узнавать и запоминать местоположение отдельных объектов.Оказалось, что дефицит сна негативно влияет и на такие воспоминания: грызуны не могли вспомнить исходное местоположение объекта, и поэтому они не замечали, когда он перемещался на новое место во время теста.Как и в случае с социальной памятью, доступ к пространственной памяти возможно восстановить, выяснили эксперты. Для этого они назначили мышам другой препарат — в настоящее время он используется для лечения эректильной дисфункции.«Мы смогли доказать, что лишение сна приводит к амнезии в случае определенных пространственных и социальных воспоминаний. Однако она может быть обращена вспять спустя несколько дней с помощью препаратов, уже одобренных для людей», — говорит доктор Хавекес Адитье Сарма.Теперь ученые хотят провести подобный эксперимент на людях. Они уверены, что их исследования помогут открыть новую терапию для восстановления провалов в памяти, особенно среди тех, кто страдает от хронического недосыпа.

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