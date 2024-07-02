Врач Тананакина: соблюдение правильного питания летом поможет укрепить здоровье
Врач Тананакина соблюдение правильного питания летом поможет укрепи заявила, что соблюдение правильного питания летом поможет укрепить здоровье.
«Летом в жару принимать пищу рекомендуется 5-6 раз в день, небольшими порциями для оптимального пищеварения. Соблюдение правильного питания в летний период поможет вам не только достичь желаемой формы, но и поддержать свое здоровье», - поделилась специалист.
Тананакина добавила, что в жаркую погоду следует сокращать употребление мяса в пользу рыбы и морепродуктов, употреблять больше сочных овощей и ягод. Она отметила, что многие люди летом начинают есть больше фруктов. Врач предупредила, что фрукты могут содержать крайне высокие дозы сахара и быть очень калорийными, так что необходимо контролировать эти параметры. Злоупотребление сладкими фруктами ничего хорошего здоровью не приносит.
Эндокринолог констатировала, что в пищу следует употреблять как можно менее сладкие виды плодов.
Для обогащения рациона медик посоветовала употреблять каши из цельного грубого зерна с орехами и фруктами.
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