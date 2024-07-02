Врач назвала оптимальное количество воды в день

На каждую съеденную калорию нужно выпивать миллилитр воды, рассказала диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.«Необходимо употреблять миллилитр жидкости на одну употребляемую килокалорию. Учитывая, что городской житель, у которого низкая физическая нагрузка, употребляет от 1500 до 2000 калорий в день, то и появилась норма — выпивать полтора-два литра воды в день. Спортсмены, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, пьют больше, так как у них организм требует больше жидкости, и жажда сильнее», — объяснила диетолог.Если человек пьет другие напитки (сок, чай, компот), то расчет идет по другой системе (0,75 миллилитра на калорию). При этом эти напитки сами по себе увеличивают потребность в воде, так как содержат калории, объяснила доктор.Ранее гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков назвал ошибку, делающую воду непригодной для питья. По словам доктора, вода, как и любой продукт, может испортиться, особенно если она хранится в пластиковой таре.

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