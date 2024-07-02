Диетолог Лазуренко: пристрастие к картошке может довести до развития атеросклероза

Диетолог Наталья Лазуренко: слишком частое употребление картошки может навредить кровеносным сосудам.Диетолог Лазуренко предупредила, что пристрастие к картошке может довести до развития атеросклероза – прежде всего, этот риск повышает частое употребление пюре и жареного картофеля.Специалист констатировала, что картофель содержит углеводы (крахмал), которые при расщеплении в организме человека попадают в кровь в виде глюкозы. Получая её, организм ощущает насыщение и удовлетворение, – но в большом количестве глюкоза становится опасной. Именно поэтому не следует злоупотреблять блюдами из картофеля – такое пристрастие к этому продукту делает уровень глюкозы в крови постоянно повышенным.«Большое и постоянно высокое количество глюкозы для стенок сосудов оказывает неблагоприятное и губительное действие, может приводить к изменению гладкой поверхности на рыхлую и шероховатую, на ней возникает неинфекционное воспаление, и этот процесс способен являться пусковым механизмом для повышения риска развития атеросклероза», - рассказала диетолог Лазуренко.Эксперт добавила, что особенно значительные скачки уровня глюкозы вызывают картофельное пюре и жареная картошка (в них возрастает содержание углеводов и гликемический индекс). Пристрастие к таким блюдам грозит, помимо прочего, развитием инсулинорезистентности – нарушения, предшествующего появлению диабета.

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