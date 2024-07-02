Шампанское в жаркую погоду создает опасную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды

Холодное шампанское в жару выглядит заманчиво, однако его прием чреват опасными последствиями для здоровья.Употребление шампанского в жаркую погоду создает опасную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды, об этом сообщила «Провинция».«Алкоголь, особенно в жаркую погоду, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Шампанское с его газированностью может еще больше усилить этот эффект, что особенно опасно для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы», - предупредили медицинские эксперты портала.Они добавили, что прием спиртных напитков в условиях жары является известным фактором головных болей, а также состояния дурноты, обморока. Подобное ухудшение возникает из-за способности алкоголя вызывать расширение кровеносных сосудов, которые без того расширяются в жаркую погоду. В результате может сильно «упасть» кровяное давление, и головной мозг и сердце пострадают от недостаточного кровообращения.«В жару и так часто возникают головные боли. Алкоголь может усилить их, а газированность шампанского добавит неприятных ощущений давления в голове», - предостерегли специалисты.Еще один негативный эффект шампанского: оно обладает выраженным мочегонным действием. В жаркую погоду это заставляет организм терять большое количество жидкости, а вместе с ней – электролиты. Чрезмерная потеря электролитов значительно ухудшает самочувствие, провоцирует слабость и негативно сказывается на состоянии сердца.Кроме того, газированные напитки, включая шампанское, могут раздражать желудок.

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