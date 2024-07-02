Названы тревожные причины внезапного появления синяков на теле
Могут возникать от ушибов/ударов, а также по ряду других причин — из-за недостатка витаминов, как побочный эффект от приема некоторых лекарств, усиленных занятий спортом. Если возник неожиданно синяк, причина не очень понятна, то лучше обратиться к врачу, чтобы исключить, например, лейкоз, диабет, аутоиммунные заболевания, гормональные сбои, — подчеркнул Умнов.
По его словам, при нормальном течении синяки проходят через 10 дней. Эксперт напомнил, что к поврежденному участку в домашних условиях можно приложить холод (лед, что-то из морозилки) или использовать специальный крем с гепарином или троксерутином.
Синяк не растирать. Обморожения не допускать. Синяк еще можно «замаскировать» тональным кремом/пудрой/ шарфиком до заживления. Анализы: анализ крови (общий, биохимический); коагулограмма крови; кровь на аутоиммунные патологии. Но, как правило, редко когда синяк вызовет реальные поводы для беспокойств. Лучше обратиться в таких случаях к травматологу или хирургу. А в случае необходимости — к терапевту, — подытожил Умнов.
Ранее Умнов заявил, что японские суши опасны для здоровья, ведь из-за употребления этого блюда существует риск заразиться паразитами. По его словам, человеческий организм не обладает пищеварительной способностью акул или дельфинов, поэтому с трудом переваривает сырую рыбу. Он подчеркнул, что особую опасность представляют гельминты анизакариды.
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