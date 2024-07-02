NYPost: богатые чаще болеют раком, а бедные - диабетом
Исследование также выявило, что менее обеспеченные люди, напротив, генетически более склонны к диабету, артриту, депрессии и алкоголизму. Эти данные основаны на анализе геномных и медицинских данных 280 000 финнов в возрасте от 35 до 80 лет.
Исследование может привести к изменениям в протоколах скрининга заболеваний. Полигенные показатели риска, основанные на генетической информации, могут быть включены в медицинские обследования для более точного прогнозирования риска заболеваний.
Учёные отметили, что большинство текущих моделей прогнозирования риска заболеваний учитывают демографическую информацию, такую как пол и возраст. Однако это исследование показало, что генетическое предсказание риска также зависит от социально-экономического статуса человека.
Новое исследование из Финляндии подчеркивает важность учета социально-экономического статуса в медицинских исследованиях и прогнозировании риска заболеваний. Эти результаты могут помочь разработать более точные и индивидуализированные протоколы скрининга, что в конечном итоге приведет к улучшению здоровья населения.
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