NYPost: богатые чаще болеют раком, а бедные - диабетом

Исследование, проведенное в University of Helsinki (Финляндия), выявило интересные факты о взаимосвязи между социально-экономическим статусом (СЭС) и риском различных заболеваний. Результаты показывают, что люди с высоким СЭС имеют повышенный генетический риск развития таких видов рака, как рак груди и простаты.Исследование также выявило, что менее обеспеченные люди, напротив, генетически более склонны к диабету, артриту, депрессии и алкоголизму. Эти данные основаны на анализе геномных и медицинских данных 280 000 финнов в возрасте от 35 до 80 лет.Исследование может привести к изменениям в протоколах скрининга заболеваний. Полигенные показатели риска, основанные на генетической информации, могут быть включены в медицинские обследования для более точного прогнозирования риска заболеваний.Учёные отметили, что большинство текущих моделей прогнозирования риска заболеваний учитывают демографическую информацию, такую как пол и возраст. Однако это исследование показало, что генетическое предсказание риска также зависит от социально-экономического статуса человека.Новое исследование из Финляндии подчеркивает важность учета социально-экономического статуса в медицинских исследованиях и прогнозировании риска заболеваний. Эти результаты могут помочь разработать более точные и индивидуализированные протоколы скрининга, что в конечном итоге приведет к улучшению здоровья населения.

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