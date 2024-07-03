Врач Лебедева: в здоровом рационе вполне приемлем сахар

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева: следует придерживаться такого питания, с которым человек получает все необходимое организму, не перегружая его.Врач Лебедева напомнила россиянам, что соблюдение надлежащего рациона питания – это одно из ключевых условий для сохранения хорошего здоровья и внешней моложавости.«Питание и психологическое спокойствие – основа положительных изменений в организме, которые определяют здоровье и внешний вид», - заявила медик в телеграм-канале.Говоря о том, какие продукты нужно включить в повседневный рацион, Диляра Лебедева уточнила: оптимальным является режим питания, когда человек получает все необходимое своему организму, не перегружая его.Чтобы снизить воспаление и улучшить метаболизм, врач порекомендовала включить в рацион следующие группы продуктов:Источники энергии в виде ягод, фруктов, семечек, орехов;Источники витаминов в виде овощей, зелени, грибов, круп;Источники белка в виде рыбы, мяса, морепродуктов, яиц;Источники жиров в виде сливочного масла и ГХИ (в небольшом количестве), растительных масел.Лебедева обратила внимание на то, что сегодня многие люди боятся сахара. Однако в умеренном употреблении он вполне приемлем.«Без вреда для организма ежедневно можно есть не более 50 граммов сахара – в это количество входят все готовые к употреблению продукты, содержащие сахар».Врач подчеркнула, что небольшое количество натурального сахара вредит организму значительно меньше, чем продукты, насыщенные переработанными углеводами, – сладости и мучные изделия промышленного производства.

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