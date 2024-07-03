Как изменится ваше давление, если 10 лет подряд каждый день пить кофе

Повышает ли кофе кровяное давление или риск гипертонии? Споры об этом ведутся до сих пор. Однако ученые наконец поставили точку в вопросе.

При низком давлении часто советуют выпить чашку кофе. Поэтому многие гипертоники этот напиток избегают. И действительно, на время кофе может слегка повысить артериальное давление. Но эффект этот краткосрочный.

А что насчет долгосрочных последствий для организма? Действительно ли регулярное употребление кофе способно привести к гипертонии, а с ней и к сердечно-сосудистым заболеваниям? Этим вопросом задались ученые из Италии — страны, где к кофе относятся с особой любовью.

Исследование, которое провели в Миланском университете Бикокка, длилось 10 лет. Участвовало 1400 добровольцев, которых по результатам анкетирования разделили на три группы. Первая группа вообще не пила кофе, другие позволяли себе одну-две чашки, третьи выпивали три и более порций напитка в день.

Всех добровольцев тщательно обследовали. Измерили уровень холестерина и глюкозы в крови, индекс массы тела и другие важные показатели здоровья. Изучили результаты контроля давления: измеряли в медучреждениях, дома, а также проводили суточный мониторинг АД.

Спустя 10 лет добровольцев обследовали вновь. У большинства из них привычки в употреблении кофе не изменились. Правда, еще на начальном этапе исследования оказалось, что любители кофе чаще курят и больше выпивают. Сделав поправку на эти факторы риска, ученые пришли к выводу: за 10 лет употребления кофе показатели давления у добровольцев никак не изменились.

«Результаты настоящего продольного исследования окончательно документируют, что привычное потребление кофе оказывает нейтральное воздействие на показатели артериального давления», — говорят авторы исследования.

Как пить кофе, чтобы не поднималось давление

В кофе содержится более 1000 химических соединений. Некоторые из них, в том числе кофеин, хлорогеновая кислота, тригонеллин, кавеол, кафестол, феруловая кислота и меланоидины, способны влиять на регуляцию артериального давления.

Ученые из Польши выяснили, как пить кофе, чтобы давление не скакало. Оказывается, здесь важна регулярность.

«Результаты многочисленных исследований и мета-анализов показывают, что умеренное и привычное потребление кофе не увеличивает и может даже снижать риск развития артериальной гипертензии, — говорится в исследовании Медицинского университета Силезии в Катовице.

И наоборот, случайное употребление кофе оказывает гипертензиногенное действие.

По мнению польских медиков, 1–3 чашки кофе в день могут позволить себе даже гипертоники. Но только если пить кофе регулярно.

«Умеренное привычное употребление кофе у людей с артериальной гипертензией не увеличивает риск неконтролируемого повышения артериального давления и может даже снизить риск смерти от какой-либо причины», — считают ученые.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://doctorpiter.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь