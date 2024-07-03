2 волшебных эффекта от регулярного посещения сауны для женщин старше 50 лет

Ученые выяснили, что ежедневные тепловые процедуры полезны для женщин после менопаузы. Вот что дают организму частые посиделки в сауне.Стареть красиво — это ли не мечта каждой женщины (но в идеале, конечно, вообще не стареть). И здесь на помощь подоспело новое исследование. Ученые из США выяснили, что оставаться красивой и стройной до самой старости помогает регулярное посещение сауны.Пользу тепловых процедур показали эксперименты на мышах. Для исследования отобрали самок более старшего возраста и удалили им яичники. Таким образом ученые попытались сымитировать жизнь после менопаузы, которая у женщин наступает обычно в возрасте от 50 до 55 лет, а у некоторых уже после 45 лет.Почему именно этот период жизни? Дело в том, что во время менопаузы происходят серьезные гормональные изменения, замедляется обмен веществ, из-за чего женщины быстро набирают вес.Далее мышей перевели на западную диету — очень жирную и калорийную. При этом одну группу грызунов ежедневно помещали на 30 минут в тепловую камеру с температурой 40 ?. Другая группа мышей тепловые процедуры не проходила.Спустя 12 недель эксперимента выяснилось, что у мышей, которые грелись в тепловой камере, наблюдалось меньшее повреждение тканей, связанных со старением. Кроме того, у них значительно снизился уровень клеточного фермента лактатдегидрогеназы — показатель патологических процессов.Но самый приятный бонус: несмотря на вредное и калорийное питание, мыши, посещавшие тепловую камеру, весили меньше, чем остальные грызуны. Их организм накапливал меньше жира, особенно в области такого важного органа, как печень.Благодаря этому у мышей, проходивших тепловую терапию, значительно улучшилась чувствительность к инсулину, а значит, снизился риск диабета.Важную роль здесь играет белок TRPV1, который активируется благодаря высоким температурам. Этот белок запускает процессы, которые увеличивают количество энергии, сжигаемой организмом.Иными словами, регулярное применение тепла имитирует эффекты сжигания калорий и потери жира.«Женщины больше мужчин подвержены избыточному весу и ожирению. Особенно после менопаузы из-за потери эстрогена. Наше исследование показывает, что тепловая терапия всего тела может служить эффективным неинвазивным решением для управления набором веса и резистентностью к инсулину, связанной с менопаузой», — говорит Сункю Чунг, руководитель исследования, доцент кафедры питания Массачусетского университета в Амхерсте.По словам ученых, посещение сауны может быть полезно для женщин с большим количеством жира в области живота, что повышает риск метаболических заболеваний.«Тепловые процедуры можно легко включить в повседневную жизнь с помощью регулярных сеансов в саунах, горячих ванн или специальных тепловых обертываний», — рассказывает коллега Чунга, докторант Ронг Фань Американскому обществу питания.Правда, как долго сидеть в сауне и при какой температуре, еще предстоит выяснить. Ведь эксперимент проводили на мышах. Поэтому ученым потребуется еще больше исследований.

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