Врач Малинникова назвала особенности ботулизма, отличающие его от отравления

Врач-инфекционист Елена Малинникова назвала отличительные от отравления симптомы ботулизма.Врач Малинникова рассказала, как по возникшему недомоганию понять, что у человека не пищевое отравление, а ботулизм.«У ботулизма есть специфические симптомы, по которым его можно отличить от обычного пищевого отравления», - сказала инфекционист.Называя особенности, отличающие ботулизм от отравления, Малинникова констатировала, что заболевший человек будет страдать от негативных и тяжелых неврологических симптомов – крайне сильной утомляемости, головокружения, проблем со зрением, ходьбой. Токсины, провоцирующие развитие ботулизма, способны повреждать нервную ткань, способствуя возникновению неврологических нарушений.«У заразившегося ботулизмом человека на фоне высокой температуры наблюдается также сухость во рту – некоторые пациенты начинают испытывать трудности с глотанием слюны. Все эти признаки говорят о том, что человек отравился ботулотоксином», - заявила врач-инфекционист.Медик добавила, что перечисленные симптомы при ботулизме проявляются наряду с нарушениями, характерными для отравлений, в виде диареи, вздутия живота или рвоты.

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