Neuropharmacology: алкогольно-энергетические коктейли ухудшают память

Итальянские ученые из Университета Кальяри на острове Сардиния изучили долговременные последствия для мозга от употребления спиртного в сочетании с энергетическими напитками.По словам команды, их интерес был обусловлен популярностью алкоголя и безалкогольных стимуляторов в молодежной среде.При смешивании со спиртным энергетические напитки могут маскировать некоторые эффекты алкоголя, заставляя человека пить больше. Это повышенное употребление алкоголя может привести к серьезной интоксикации, а также вызвать длительные пагубные последствия.Ученые провели эксперимент на крысах. Животных разделили на четыре группы и давали им спиртное и энергетики в различных сочетаниях. Также была контрольная группа грызунов, которая пила только чистую воду.Тесты показали, что получавшие только энергетические напитки крысы были активнее остальных, но показали худшие результаты в испытании на узнавание объектов.Дальнейшие анализы обнаружили, что животные, которым давали алкоголь в смеси с энергетиком, имели повышенную синаптическую пластичность в возрасте 40 дней, но пониженную синаптическую пластичность в возрасте 60 и 90 дней. Синаптическая пластичность считается основным механизмом памяти и обучения.Это указывает, что коктейль из спиртного и стимулятора временно усиливал определенные аспекты нейронной функции, но оказывал негативное воздействие в долгосрочной перспективе.По словам исследователей, алкоголь и энергетические напитки с существенной вероятностью оказывают схожее угнетающее действие на когнитивные функции человека, если злоупотреблять ими в молодости.

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