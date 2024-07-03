Онколог Каприн: для защиты от рака нужно отказаться от вредных пищевых привычек
Онколог Каприн заявил, что для защиты от рака нужно отказаться от вредных пищевых привычек.
«Для профилактики рака следует ограничить потребление жирного, сладкого, копченого и острого», - сказал он
Каприн добавил, что для защиты организма от рака нужно как можно меньше подвергаться воздействию открытого солнца. В часы наибольшей солнечной активности следует избегать нахождения вне помещений. Кроме того, не нужно посещать солярий.
Эксперт констатировал, что другим важным условием профилактики рака является отказ от вредных привычек. Речь идет о том, чтобы покончить с курением и злоупотреблением спиртного, малоподвижностью, ненормированным сном и поздними засыпаниями.
«Помимо этих правил важно своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию», - отметил Андрей Каприн.
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