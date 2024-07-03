Онколог Каприн: для защиты от рака нужно отказаться от вредных пищевых привычек

Онколог Минздрава РФ Андрей Каприн: к вредным привычкам, повышающим риск рака, относится пристрастие к сладкому и к еде, богатой специями.Онколог Каприн заявил, что для защиты от рака нужно отказаться от вредных пищевых привычек.«Для профилактики рака следует ограничить потребление жирного, сладкого, копченого и острого», - сказал онКаприн добавил, что для защиты организма от рака нужно как можно меньше подвергаться воздействию открытого солнца. В часы наибольшей солнечной активности следует избегать нахождения вне помещений. Кроме того, не нужно посещать солярий.Эксперт констатировал, что другим важным условием профилактики рака является отказ от вредных привычек. Речь идет о том, чтобы покончить с курением и злоупотреблением спиртного, малоподвижностью, ненормированным сном и поздними засыпаниями.«Помимо этих правил важно своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию», - отметил Андрей Каприн.

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