Что следует знать, чтобы избежать проблем с почками

Почки представляют собой парный орган в форме бобов. Находятся они немного ниже грудной клетки справа и слева от позвоночного столба. В верхних долях обеих почек имеются надпочечники. Каждый день через почки проходит до 140 литров крови для фильтрации и выводятся шлаки с уриной. Главной причиной, по которой требуется пить необходимый объем воды, выступает здоровая функция почек.Почки представляют собой парный орган в форме бобов. Находятся они немного ниже уровня грудной клетки справа и слева от позвоночного столба. В верхних долях обеих почек имеются надпочечники. Каждый день через почки проходит до 140 литров крови для фильтрации и выводятся шлаки с уриной. Главной причиной, по которой требуется пить необходимый объем воды, выступает здоровая функция почек. Дело в том, что даже легкое хроническое обезвоживание - распространенная причина формирования камней в этом важном органе.Здоровье почек и продуктыПатологии функционирования почек, кроме того, связаны с большим перечнем прочих серьезных проблем: диабетом, гипертонией, сердечными недугами. Типичные признаки заболевания почек:Частое мочеиспусканиеПроблемное мочеиспусканиеЧувство боли/жжения в процессе мочеиспусканияСтабильная жаждаЗдоровая функция почек играет роль в поддержании гомеостаза, начиная с состава крови. Почки ответственны за поддержание оптимального показателя рН и баланса электролитов (иначе говоря, соотношения натрия (Na), калия (K) и фосфатов).Помимо этого, почки секретируют гормоны, которые участвуют в производстве красные кровяных телец и регулируют артериальное давление.Негативные для почек факторы питанияШлаки, которые удерживают почки и выводят с уриной, - это мочевина и мочевая кислота, появившаяся в процессе расщепления белков и нуклеиновых кислот.Злоупотребление белком увеличивает содержание мочевины, а мочевая кислота – побочный продукт метаболизма белков и фруктозы. Фруктоза поднимает показатель мочевой кислоты практически сразу после приема.Люди, как правило употребляют в 3-5 раз больше белка, чем требуется, а фруктозы - в 2-4 раза больше оптимального уровня. Указанные 2 фактора питания и по отдельности, и в комбинации, нагружают почки, провоцируют различные заболевания и способствуют формированию камней.Фосфорная кислота в составе безалкогольных напитков тоже окисляет урину, благоприятствуя появлению камней.Медикаменты с обезболивающим эффектом (в избыточном количестве) имеют также разрушительные влияние на почки. Это аспирин, ибупрофен, напроксен и ацетаминофен.3 ключевых фактора питания для обеспечения здорового функционирования почекОграничение белка. Рекомендуемое потребление – до 1 г белка на 1 кг мышечной массы тела (иначе говоря, от 40 до 70 г в сутки).Ограничение фруктозы до 25 г в сутки (до 6 ч. ложек).Пить очищенную воду. Альтернатива сладким напиткам, которая улучшит функции почек.Рассчитываем персональную потребность в белкеПервым делом следует узнать собственную мышечную массу. Необходимо отнять процент жира в организме от 100: если у вас, к примеру, 30% жира, то мышечная масса – 70%.Далее следует умножить полученный процент (у нас - 0,7) на свой вес, чтобы определить мышечную массу в кг. К примеру, если человек весит 77 кг, то 0,7 нужно умножить на 77. Получается 54 кг мышечной массы тела.По правилу «1 грамма белка», человеку требуется 54 или немного меньше 60 г белка в сутки.100 – % жира в организме = % мышечной массы X вес X 1 г белка = всего граммов белка (оптимальная норма потребления в сутки).Заболевания почек и/или камниСтрувитные камни: встречаются у представительниц слабого пола, обычно выступают результатом инфекции мочевыводящих путейЦистиновые камни: довольно небольшой процент всех прецедентов камней в почках. Представляют собой наследственное заболевание, когда почки вырабатывают чрезмерный объем конкретных аминокислот.Мочекислые камни: побочный продукт метаболизма белка и фруктозы, им нередко сопутствует подагра. В целях профилактики и терапии указанных камней в первую очередь следует минимизировать потребление белка и фруктозы. Цитрат калия (снижает кислотность урины и уменьшает выведение кальция (Са) с уриной) служит еще одним средством профилактики камней мочевой кислоты.Камни оксалата кальция: самые распространенные. До 80% почечных камней состоят из кальция (Са), и доо 80% из них – это указанный вид камней. Формируются в результате дефицита питьевой воды воды и влияния пищевых факторов (злоупотребление оксалатом, белком и солью).Оксалат входит в состав ряда фруктов и овощей. Доктор может посоветовать исключить продукты с высокой концентрацией оксалата. Вот указанные продукты:ШпинатПетрушкаПшеничная и прочая зерновая мукаРевеньШоколадСвеклаБобовые культу (и зеленая фасоль)ПерецОрехиКалий (К) и почкиКалий – микроэлемент, который играет большую роль в нормальной работе клеток, тканей и органов. Он важен для здоровья сердца, пищеварения, мышечной функции, здоровья костей и проч.Рекомендуемое количество калия в сутки – 4 700 мг.Но существует проблема, так как важно поддерживать правильный баланс калия (К) и натрия (Na) в крови.Поэтому лица, которые не следят за собственным рационом и активно употребляет обработанные продукты, при этом пренебрегая свежими, цельными продуктами в необходимом объеме, - имеют вероятность дефицита калия (К).Однако, если наблюдается патология почек, целесообразно минимизировать потребление продуктов с высокой концентрацией калия. Дело в том, что почки отвечают за поддержание оптимального уровня данного микроэлемента в организме, а, если они имеют проблемы в функционировании, то показатель калия может повыситься (а это вредно для здоровья).Норма потребления калия может варьироватьЕсли почки в норме, рекомендуемый объем калия (К) - до 4 700 мг в сутки (с учетом баланса с натрием). Обычно пропорция калия и натрия должна составлять примерно 5:1. Оптимальный метод добиться указанного соотношения - употреблять много свежих овощей.Соки из свежих овощей тоже помогут восполнить недостаток калия.Красный болгарский перец: содержит мало калия, высокое содержание витаминов А, В6, С, фолиевой кислоты и клетчаткиВишня: насыщена антиоксидантами и фитохимическими соединениямиКапуста: содержит мало калия, насыщена витаминами С и К, клетчаткой, фитохимическими соединениями (защита от свободных радикалов)Красный и фиолетовый виноград: насыщен антиоксидантами; кожица содержит ресвератролЦветная капуста: богата витамином С, фолиевой кислотой и клетчаткойАрбуз: имеет в составе много воды, хорошее мочегонное средствоЧеснок: антиоксидант, противодействует формированию тромбовЛук: содержит мало калия, насыщен антиоксидантами (кверцетином, имеющим антигистаминныое действие)Лимонный сок: минимизирует формирование камнейСемечки тыквы: насыщеныы антиоксидантами, витаминами и минералами, (магнием, уменьшающим вероятность образования камней)Яблоки: содержат много клетчатки, антиоксидантов. Яблочный уксус – профилактическое средство против камней в почкахЛистовая капуста кале: содержит мало калия, богата витаминами А и С, железом.Травы для очищения почекИмбирь: имеет свойство очищать кровь и почки от токсических соединенийКрасный клевер: диуретик, стимулирующий выведение отходов из почекКуркума: проявляет антисептические и противовоспалительные свойства.Одуванчик: природное мочегонное средство, помогает укрепить здоровье почек и снять проблемы мочевыводящих путейКорень гортензии: применяется для лечения камнейКрапива: природное мочегонное средство, очищает кровь и лечит инфекций мочевых путей; насыщена железомПосконник пурпурный: средство для терапии почек и мочевыводящих путейКорень алтея: природное мочегонное средство, исцеляет инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, камниКорень тысячелистника: мочегонное средство, имеет антисептическое и противовоспалительное действие; применяется в случае инфекций мочевыводящих путей

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