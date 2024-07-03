Врач Мескина назвала простой способ защитить себя от заболевания холерой
Врач Мескина назвала простой способ защитить себя от заболевания холерой
«Чтобы не заболеть холерой, необходимо мыть руки – при каждом удобном случае, как можно чаще. Это самое главное», - сказала специалист.
Елена Мескина добавила, что во избежание заболевания холерой важно употреблять только бутилированную воду и в общем не использовать воду из неизвестных источников, для каких угодно нужд. Помимо этого, не следует купаться в неизвестных водоемах.
Холера – это острая инфекция, распространяемая бактериями Vibrio cholerae, которые встречаются преимущественно в грязной воде. Болезнь, возникающая в результате отравления организма их токсинами способна привести к летальному исходу из-за вызываемого обезвоживания. Симптомы холеры схожи с проявлениями пищевого отравления или желудочного гриппа.
Диарея (иногда с кровью и слизью);
Резкое недомогание очень сильная слабость;
Рвота;
Лихорадка;
Боль и спазмы в животе.
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