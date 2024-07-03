Сюда приняли-оттуда вышел: врач развеял миф о пользе приема коллагена для сохранения молодости кожи

Желание каждой женщины – как можно дольше сохранить молодость. При этом в ход идут любые методы, в том числе прием специальных добавок, которые якобы помогут предотвратить возрастные изменения. Например, прием коллагена в капсулах.Это строительное волокно, из которого состоит вся соединительная ткань. Что касается кожи, она состоит из этого волокна на 75%. Однако с возрастом содержание коллагена снижается, поэтому кожа становится дряблой, появляются морщины. БАДы, в свою очередь, якобы восполняют эти потери.Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в способности коллагена в капсулах вернуть коже молодость.По его мнению, рекомендации по приему коллагена всего лишь маркетинговый ход, так как это вещество с очень низкой способность к всасыванию, поэтому восполнить недостаток, принимая коллаген перорально, невозможно.«Вы сюда приняли – он оттуда вышел», - объяснил принцип работы коллагена в капсулах врач.Поэтому мнение, что попав в желудок, коллаген разложится, попадет в кровь, а затем восполнит дефицит именно там, где нужно, всего лишь наивное заблуждение.

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