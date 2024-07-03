Специалисты предупредили об опасности перепада температур летом
Специалист объясняет, что летом часто дневная жара сменяется вечерней прохладой. А потому следует внимательно продумать свой гардероб, ведь в противном случае можно заразиться ОРВИ. И тогда летние прогулки придется сменить на походы к врачу, чего каждый хочет избежать.
Кроме того, сообщает "Волгоградская правда.ру", летом нередки случаи теплового удара. Чтобы этого избежать, следует отказаться от прогулок во время наибольшей солнечной интенсивности – с 11 до 16 часов дня. Также важно придерживаться «летней диеты»: отказаться от слишком сладкой еды и алкоголя, заменив их на употребление воды.
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