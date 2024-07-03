Ученые выяснили, какой жирный продукт надо есть ежедневно для крепких сосудов

Ученые объяснили, какие преимущества для здоровья дает ежедневное употребление пищи, в которой содержатся мононенасыщенные жиры, антиоксиданты, клетчатка. Специалисты посоветовали обратить внимание, например, на авокадо.Магний, калий, клетчатка, полифенолы и так далее - в спелом авокадо есть все для крепких сосудов и сердца. Регулярное употребление продукта снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 16-22%, показало одно из исследований.Важно и присутствие в продукте полезной для кишечника клетчатки. Как выяснили исследователи, ежедневное употребление авокадо приводит к увеличению количества бактерий, которые улучшают работу органа, способствуют снижению концентрации желчных кислот.Кроме того, ежедневное употребление небольшой порции авокадо, хоть это и жирный продукт, помогает контролировать вес."В рамках исследования тем, кто ел авокадо каждый день в течение шести месяцев, удалось стабилизировать свой вес", - передает Pronews со ссылкой на медиков.Ученые добавили, что секрет популярности авокадо для снижения веса кроется в сочетании клетчатки и мононенасыщенных жиров.Было доказано, что мононенасыщенные жирные кислоты (особенно олеиновая кислота) могут уменьшить накопление жира при употреблении в допустимом количестве.Кроме того, авокадо содержит лютеин - антиоксидант природного происхождения, способный улучшить когнитивные функции."Опубликованное в Frontiers in Nutrition исследование показало, что пожилые люди, которые ели авокадо или гуакамоле, имели значительно более высокие когнитивные показатели по всем соответствующим тестам", - заключили специалисты.

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